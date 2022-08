Arriva la prima edizione di Assisi On The Wire, il Festival internazionale delle Arti fuori luogo tutto da vedere

Trasformare Assisi, le sue case, i suoi cortili, le sue piazze, i suoi angoli più noti e più nascosti, in un grande palcoscenico. Da questo sogno nasce Assisi On The Wire, un evento organizzato dal Comune di Assisi e da Associazione Culturale Zonafranca con la collaborazione di Associazione Canzone e Musica d’Autore, Associazione Culturale Riverock, Associazione Culturale Ponte Levatoio, che porterà nella città le più svariate forme espressive: dal teatro, alla musica, alle arti figurative.

La prima edizione del Festival proporrà alcuni artisti provenienti da diverse parti del mondo, tra cui il gruppo ucraino dei DEKRU.

“Si tratta – secondo l’amministrazione comunale – di una scommessa originale, l’idea di una serie di eventi legati da un unico “filo”, far risplendere attraverso le varie forme d’arte, per adulti e piccini, ancora di più la bellezza della nostra città e offrirla ai nostri cittadini e ai tantissimi turisti che stanno affollando Assisi”.

“L’evocazione “sulla fune”, richiamata nel logo dell’evento, - racconta Paolo Cardinali, direttore artistico del Festival - fa riferimento ed evoca il teatro popolare e di piazza, le moderne espressioni del mondo circense, il clown contemporaneo ma è anche intesa come qualcosa che si distacca da terra, si muove libera in aria e ci estranea dalle miserie del reale. La bellezza dei luoghi di Assisi si integrerà con la bellezza dell’arte instaurando un rapporto protettivo e complice. Crediamo sia molto importante creare momenti di incontro e confronto tra culture diverse. A tal proposito, dal prossimo anno prenderanno il via delle “residenze artistiche” (nel comune di Assisi) con compagnie straniere finalizzate alla produzione di uno o più spettacoli da rappresentare all’interno del festival stesso e da poter circuitare”.

Il programma

31 Agosto

Si partirà con El Niño del Retrete (ARG) in “Cartoon Toylette”, che si esibirà alle 19:15 a Piazza Santa Chiara. Nel suo spettacolo dal linguaggio universale, il Niño Retrete lascia esprimere il bambino che porta dentro sé. Invitando il pubblico a entrare Nel suo universo umoristico. Lo spettacolo “Cartoon Toylette” è adatto a ogni tipo di pubblico. Un umorismo elegante e spiazzante, un clown contemporaneo con uno sguardo alla tradizione.

Alle 20:45, in Piazza del Comune, sarà la volta di Maldimar (IT) in “Immaginaria”. Un libro può contenere storie d’amore e di guerra, ricette e formule magiche. Può portarci nel futuro e farci rivivere il passato. Possiamo persino trovarci dentro un amico immaginario. Immaginaria è un mondo in cui tutto è possibile, fatto di corde, valigie e libri. Una favola raccontata tra pagine di libri e acrobazie da circo. Un viaggio dentro la fantasia, per imparare a danzare con i propri sogni.

Alle 21:40, in Piazza S. Rufino, si esibirà il gruppo ucraino dei Dekru in “Anime Leggere”. Quattro figure vestite di nero e truccate di bianco entrano in una scena vuota e col solo uso del corpo evocano gli scenari più fantasiosi. Un allegro circo, una gara olimpica, un misterioso mondo sottomarino e molto altro ancora. Sequenze tratte dalla quotidianità, fatta di tic comici e buffe situazioni, ma anche oniriche storie d’amore tra due statue viventi e poetici ritratti della natura. Eredi spirituali di Marcel Marceau, i Dekru sono un pluripremiato quartetto di mimi ucraini il cui virtuosismo fisico ha divertito e commosso spettatori di tutto il mondo, compreso Papa Francesco e i giurati di Ucraina’s got talent e Tu sí que vales Italia.

Alle 22:00, il Festival si sposterà in Piazza Garibaldi, a Santa Maria degli Angeli, in collaborazione con “Ente Palio J’Angeli 800”. Marco Meneghel (IT) in “Concertino sotto le stelle” ci accompagnerà a trascorrere una piacevole serata tra pianoforte, fisarmonica e chitarra manouche. Un viaggio sonoro dentro la sua fantasia.

1 Settembre

Alle 19:15, presso Piazza Santa Chiara, Teatro nelle Foglie (IT) in “Dolce follia”. Una trapezista di fama internazionale arriva sul palco per presentare il proprio acclamato spettacolo, ma qualcosa non va: le luci non si accendono, i tecnici non ci sono, la radio passa solo cha cha cha. Il pubblico si è riunito in piazza per vedere un grande spettacolo di circo…chi saprà conquistarsi il cuore del pubblico? Tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità, prenderà vita uno spettacolo coinvolgente ed emozionante.

Alle 21:00, in Piazza del Comune, Igniferi (CZ) in “Inner Fire”. Igniferi è un personaggio immaginario, quasi ancestrale. Una donna misteriosa, una guerriera tagliente, sempre pronta a combattere per proteggere il mondo di fronte alla forze oscure. Igniferi si relaziona con le fiamme vive e libere. Una storia raccontata senza parole. Lo spettacolo ‘Inner Fire’ è stato creato con la regia di Anton Lumi Bonura nel 2017, scritto a misura della performer, sfruttando al massimo le sue conoscenze e potenzialità, per realizzare un’impressione integra e unica del suo genere.

Alle 21:45, sarà di nuovo la volta di Marco Meneghel (IT) con il suo “Concertino sotto le stelle”. Questa volta l’appuntamento sarà presso Piazza del Comune.

2 Settembre

Dalle 17:00 alle 19:00, nei vicoli di Assisi, arriverà la Mabò Band con “Agguati musicali, non preoccupatevi di sapere dove siamo vi veniamo a cercare noi”.

La Brass Band Italiana che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione. 20 anni sui palcoscenici, nelle piazze, nelle TV e nel cuore di tutto il mondo. Dal lontano 1991 scorazzano per le strade ed i palcoscenici del mondo. Dopo le frequenti incursioni musicali in tv dal “Maurizio Costanzo Show” a “Giochi Senza Frontiere” , da “Mezzogiorno in Famiglia” in Rai fino alle recenti entrate sulla rete mediaset a “Striscia la Notizia” con Enzo Iacchetti la Mabò continua a portare il proprio originalissimo spettacolo nei contesti più disparati.

3 Settembre

Alle ore 22:15, presso Piazza del Comune, Cyborg1 e Cyborg2 (IT), conosciuti ai più come The Cyborgs, si esibiranno in una vera e propria performance artistica, all’apparenza lontana dai loro tradizionali palcoscenici. Il duo è arrivato nella nostra epoca nel 2009 e da allora ha pubblicato diversi album di blues’n’boogie alternativo, a partire dal primo The Cyborgs – che proprio nel 2021 festeggia i dieci anni – fino a Bootleg Live in Studio (Bloos Records, 2019), che vede la partecipazione di Cyborg0x al posto di Cyborg0, costretto a ritornare momentaneamente alla sua epoca. Il sound del duo ha conquistato tutti, tanto che i due misteriosi umanoidi sono stati scelti negli anni per aprire i concerti di Bruce Springsteen, Deep Purple, Iggy Pop & The Stooges, Jeff Beck, John Mayall, Johnny Winter e moltissimi altri artisti di fama internazionale.

4 Settembre

Assisi On The Wire chiuderà con il suo evento speciale, in collaborazione con il “Cortile di Francesco 2022”. A stupire il pubblico ci penserà Il Posto (IT) in “Skyline - linea d'orizzonte”. Palcoscenico d’eccezione il campanile della Basilica di San Francesco. Il Posto è la prima compagnia in Italia specializzata in performance site specific su piani verticali. Nasce nel 1994 a Venezia, dal sodalizio fra la coreografa Wanda Moretti e il musicista Marco Castelli al fine di creare spettacoli in verticale che uniscono danza, architettura e musica, fondendo le drammaturgie degli spettacoli ai luoghi nei quali vengono rappresentati e ispirando così nuove idee, riflessioni e prospettive. I danzatori si muovono leggeri con una diversa gravità, sospesi ma solidamente attaccati alle architetture che fanno da cordone ombelicale alle dinamiche e al guizzo energico del volo.