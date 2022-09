Prevista pioggia, lo spettacolo di Giorgio Panariello si sposta dal Frontone al Teatro Morlacchi

Prezzo non disponibile

Le previsioni meteo preannunciano pioggi per la serata di sabato 3 settembre, pertanto il nuovo spettacolo dell’attore e comico toscano Giorgio Panariello a Perugia, “La favola mia”, verrà spostato dai Giardini del Frontone al Teatro Morlacchi.

L’appuntamento con l’evento targato Moon in June, realizzato con il patrocinio del Comune di Perugia, è sempre per le ore 21. I biglietti già acquistati sono validi per il Morlacchi, con la possibilità di acquisto la sera stessa con il botteghino del teatro che aprirà alle ore 19. L’accesso al Teatro sarà possibile dalle ore 20.

Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti dello spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

I nuovi appuntamenti (prodotti e organizzati da Friends and Partners) del tour estivo vedono quindi anche Perugia tra le città toccate. A seguito del successo delle date teatrali che hanno impegnato Panariello tra gennaio e marzo, il nuovo spettacolo dell’attore e comico toscano, nato per festeggiare gli anni di carriera dal successo di “Torno Sabato”, ora arriva quindi anche nel capoluogo umbro dopo aver girato l’Italia durante l’estate.