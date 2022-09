Pretola. Torna la tradizionale Canaiola. Ma la vendemmia anticipata nega le castagne. Il fenomeno portoghesi.

È un classico quella del bicchiere di canaiola, gustato insieme alla castagna arrosto. Ma quest’anno la vendemmia è venuta troppo presto in rapporto alla maturazione delle castagne. Comunque la festa è partita ugualmente con decorrenza da ieri sera (9 settembre) fino a domenica 18.

Location tradizionale fra la piazza della Torre, il campo sportivo, il Cva, gazebo e tendoni. Tradizionali menù e socialità

Marcata soprattutto dagli eventi musical-coreutici.

Per lunedì alle 21.00 un evento identitario. Ossia l’esibizione-concerto della Filarmonica di Pretola in memoria di Paolo Mencaroni, personaggio attivo e stimato nel contesto paesano e non solo.

Tutte le sere, con orchestre-spettacolo dal vivo, ballo e socialità, nel solco della tradizione.

Cos’è la canaiola. Spremitura a freddo di uva, con fermentazione bloccata. Una bevanda fresca e piacevole, quasi analcoolica.

Noterella antropologica. Il “chi è” del ballerino risparmioso. Altrimenti detto “portoghese” (ma si potrebbe definire anche “genovese” o “scozzese”, a seconda del luogo comune prescelto).

È noto a tutti i frequentatori di sagre. Esiste una specie umana particolarmente scroccona. Si tratta di amanti del ballo, frequentatori delle scuole di danza e cultori del ballo in gruppo. Costoro non vengono a mangiare e non spendono un centesimo. Portano addirittura la bottiglia d’acqua minerale da casa. Arrivano appena l’orchestra attacca, appoggiano su una sedia un indumento e si scatenano nella danza, con solo qualche momento di pausa. Quando, spossati, riprendono fiato su quella sedia, impegnata da un giacchetto, una stola, un golfino.

Contromossa dell’organizzazione. Dato che le orchestre costano e gli scrocconi non spendono, è stata escogitata la contromisura. Ossia: se vuoi la sedia, la paghi. O meglio: la noleggi. Da qualche anno a questa parte c’è un addetto che, a fronte della consegna della sedia, pretende un paio d’euro “per il disturbo”. A mali estremi…