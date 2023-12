Presepi di arte e di luce, taglio del nastro a Castiglione del Lago

Barocco e arrivando al XX secolo con il futurismo di Gerardo Dottori con due opere autentiche in esposizione. Poi tre artisti contemporanei come Antonio Folichetti, pregevole la sua statua di ispirazione francescana, i suggestivi disegni di Mario Sciarra ispirati alla tradizione del presepe napoletano e i bassorilievi del corcianese Giuseppe Magnini»

La mostra è visitabile tutti i giorni dal 8 dicembre al 7 gennaio dalle 17 alle 23 con le seguenti tariffe: biglietto unico 4 euro, gratuito per i possessori biglietto d’ingresso del Percorso Albero, per i minori fino a 5 anni e per i residenti nel Comune di Castiglione del Lago.

Nello stesso periodo dalle 10 alle 17 rimangono invariati i prezzi dei biglietti per visitare, oltre a Presepi d’arte e di luce, anche il Percorso Monumentale di Palazzo della Corgna e la Fortezza Medievale (ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura): biglietto intero 9 euro; ridotto “A” 7 euro (per gruppi e giovani da 18 a 25 anni); ridotto “B” 4 euro (giovani da 6-17 anni); ingresso gratuito fino a 5 anni di età e per tutti i residenti nel Comune di Castiglione del Lago