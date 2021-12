Corso Bersaglieri, 30. Il presepe d'Italia è servito. Una cosa mai vista. L’Italia, coi costumi regionali, i prodotti, i colori

Corso Bersaglieri. Un presepe così non s’era mai visto. L’Italia, coi costumi regionali, i prodotti, i colori. È situato nei locali della famiglia di Alfredo De Poi, al civico 30. L’hanno realizzato Marisa Rosi e Giovanni Antonini, con la fattiva collaborazione di Paolo Cinti (per la parte elettrica) e di Rolando Binucci, titolare della collezione di statuine in abiti regionali.

L’installazione di generose dimensioni è una planimetria dello Stivale, isole comprese, costituita da una robusta base in materiale ligneo.

Le singole regioni sonno rappresentate da personaggi in abiti tradizionali, rigorosamente rispettosi del vero, in termini di fattura e colori.

Per l’Umbria sono rappresentate statuine delle città di Gubbio e Orvieto (non il capoluogo che è materia di un certo numero di opere e monumenti che compaiono in altri presepi).

Oltre ai costumi tradizionali, in ciascuna regione sono presenti i prodotti caratteristici: limoni e peperoncino, tartufi e tipicità di vario genere.

Il presepe italiano attira un gran numero di visitatori. La mattina è riservata agli studenti. Vengono i bambini della scuola per l’infanzia, ma anche quelli della primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Bambini e ragazzi, accompagnati dai rispettivi insegnanti, colgono così l’occasione di ammirare quel capolavoro e farsi un piccolo ripasso storico-geografico-economico-antropologico del Paese. Inverando il classico detto LUDENDO DISCITUR.