Presepe vivente di Bettona, molto più di una sacra rappresentazione: aperte le prenotazioni online

Il borgo di Bettona si prepara a far immergere i visitatori nell’intima atmosfera natalizia. Lo farà con un Presepe vivente unico nel suo genere, dove alla ricostruzione di scene di vita e mestieri si unisce il gesto teatrale in cui gli oltre 150 figuranti interpretano una vera e propria catechesi. L'iniziativa, presentata a Perugia nei giorni scorsi, è sostenuta quest'anno per la prima volta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Ad illustrare la 13ma edizione del Presepe vivente sono stati il Vicepresidente e segretario della Proloco di Bettona Mattia Mattioli e Giulia Canalicchio e il Vice Sindaco e Assessore al Turismo e Eventi del Comune di Bettona.

Le prenotazioni online

Conosciuta come una delle rappresentazioni più suggestive dell’Umbria, l'edizione di quest'anno si dota di un sistema di prenotazione online che permette di coordinare i flussi dei visitatori, consentendo le visite a turni e un’esperienza nella massima sicurezza e controllo. Un grande sforzo organizzativo e logistico che sottolinea la volontà di costruire un evento unico nel rispetto di tutte le norme.

Sarà possibile prenotare sino a due ore dall’inizio di ciascuna rappresentazione.

Un allestimento speciale

L’allestimento è pensato per far scoprire vicoli, angoli e vie in modo emozionante, illuminati dalle sole candele. Al valore tradizionale e spirituale si aggiunge così anche quello turistico in quanto Bettona, già nella lista dei Borghi più Belli d’Italia, diventa un’attrazione in un periodo di alto flusso turistico in Umbria, vocata a questo tipo di eventi.

Il tour enogastronomico

Il presepe è anche l’occasione per un tour enogastronomico sulle eccellenze di questo territorio. Infatti sono allestiti degli stand nella modalità street food sulla piazza principale: verranno proposti i tipici arvotoli, zuccherini di Bettona e altri prodotti della tradizione. Tradizione che torna anche nelle scene, dove gli anziani del borgo rivitalizzano antichi mestieri come l’intreccio del giunco, la terracotta, la tintura dei tessuti.

Giorni e orari

Date e orari delle rappresentazioni (accesso solo su prenotazione):

-26 dicembre 2021 dalle 17:30 alle 19:40;

-1, 2 e 6 gennaio 2022 dalle 17:30 alle 19:40.

Ogni gruppo sarà accompagnato da una guida attraverso il borgo, assistendo alle scene recitate. L’intero percorso ha una durata di circa 40 minuti.