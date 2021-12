Presepe monumentale di Cascia, quest'anno i protagonisti sono i bambini

Circa 40 i bambini delle classi primarie quarta e e quinta di Cascia ed Avendita saranno protagonisti quest'anno del Natale nella città di Santa Rita: gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo ”Beato Simone Fidati”, in collaborazione con l’associazione Amici del Presepio Fabio Carbonari e dal FUPS Teatro, ricopriranno i diversi ruoli all’interno del suggestivo Presepio allestito dall’Associazione Amici del Presepio presso i Giardini M. Magrelli.

“Quest’anno - spiega il Presidente Vinicio Mariani - abbiamo voluto per la prima volta animare con la presenza dei bambini il nostro presepio monumentale che da oltre 15 anni celebra il Santo Natale nella città di Cascia. Ogni anno lavoriamo per arricchire il villaggio a misura d’uomo con nuove costruzioni e con nuove statue. Nei giorni 21-26 dicembre2021 e 6 gennaio 2022 le statue saranno sostituite dai bambini in costume storico. L’iniziativa, ideata dal vice Presidente Angelo Flavoni, è stata subito accolta dalla dirigente scolastica Roberta Aniello e dalle insegnanti delle classi interessate che già da alcune settimane stanno preparando gli alunni a recitare la loro parte. Un grande contributo è dato dall’associazione FUPS Teatro di Cascia che con fantasia e professionalità sta cucendo i costumi per ogni bambino. Un lavoro di squadra per tre giorni suggestivi che ci riporteranno in dietro nel tempo e nella storia”.