Isola del libro Trasimeno: l’ambasciatore Cosimo Risi presenta il suo libro “Are you going to al-Quds”

La rassegna culturale Isola del libro Trasimeno, ideata da Italo Marri, prosegue alla rocca medievale di Passignano con due eccezionali incontri: Il primo porterà lo spettatore alla scoperta della storia di Passignano mentre il secondo trasporterà il pubblico nelle atmosfere della Terra Santa.

Lo scrittore ed ex sindaco Claudio Bellaveglia presenterà, sabato 26 agosto alle 21.00 il suo libro “Passignano - Archivi di storia recente e remota” edito da Murena Editrice. Insieme allo scrittore il geologo Giorgio Cardinali tratterà il tema della geologia del Trasimeno, con loro il docente Beniamino Giommini. L’evento è organizzato in collaborazione Lions club Trasimeno e Accademia Masoliniana di Panicale.

L’Isola del libro Trasimeno domenica 26 agosto si tinge di giallo. Ospite il prestigioso professore Cosimo Risi, già ambasciatore italiano in Svizzera e docente di relazioni internazionali all’Università degli studi di Napoli Federico II. Risi presenterà il suo romanzo giallo “Are you going to al-Quds? Intrigo in Terra Santa” edito da Europa Edizioni, insieme a Franco Papetti, presidente nazionale dell’Associazione fiumani italiani nel mondo.

Nella descrizione dell’opera si legge: “Tel Aviv, Israele. Issa pratica jogging lungo la Corniche verso Jaffa mentre ascolta musica jazz nelle cuffie. All'improvviso è prelevato da due Sabra e portato al cospetto di un misterioso personaggio detto Il Vecchio, suo mentore sin dai tempi dell'addestramento militare. Un ricco armatore cipriota è stato trovato morto nella sua casa di Bruxelles, la cassaforte svaligiata di preziosi reperti archeologici. I reperti, frammenti dei Rotoli di Qumran, sono di interesse nazionale. Issa è incaricato di ritrovarli. Il percorso è ad alto rischio. Decrittare i Rotoli potrebbe riscrivere la storia delle religioni monoteiste. Dopo avere lasciato il servizio attivo da guardia di frontiera, un lutto ne ha compromesso la tenuta, Issa bin Ahmed si reinventa investigatore privato. Questo è il suo primo caso importante. Non è facile liberarsi dalle scorie del passato. Le violenze lo seguono nella nuova veste. La Terra Santa e l'Europa scrivono troppa storia per liberarsene con una lettera di dimissioni”.