L’istituto Volta di Perugia presenta il suo progetto di innovazione e sostenibilità: una serra speciale per coltivare senza terra

Un'esperienza innovativa e sostenibile sta per prendere vita nel Giardino della Pace dell’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta di Perugia. Si tratta di una serra areoponica che permette di far crescere le piante senza bisogno di terra o altri supporti. Questa tecnologia rivoluzionaria sarà presentata giovedì 21 dicembre, in occasione dell’evento (S)Volta Green verso uno sviluppo sostenibile.

L’iniziativa si aprirà alle 16.30 nell’Aula Magna della scuola con un seminario a cui parteciperanno, insieme alla dirigente scolastica dell’istituto Fabiana Cruciani, Stefano Chiocchini, architetto e designer ideatore di SerraMidi e SerraMaxi e fondatore di Serranova, che ha ideato anche la serra aeroponica in questione, il cui intervento sarà “Nuove frontiere del verde urbano: Serranova e la rivoluzione green”; Raffaella Branciari, professoressa associata del Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, che parlerà di “Chimica sostenibile nella società contemporanea” e Carlo Sgromo, docente coordinatore dell’indirizzo di Chimica e materiali all’Itts Volta di Perugia che illustrerà la nuova visione dell’indirizzo orientato a una curvatura green verso materiali innovativi, ambiente e sostenibilità, che il corso di studio assumerà dall’anno scolastico 2024-2025.

Al termine del seminario, intorno alle 18.30, ci sarà l’inaugurazione della serra areoponica, i cui utilizzi all’interno della scuola saranno diversi: sarà a disposizione degli studenti per scopi didattici, dando loro la possibilità di sperimentare e praticare una coltivazione sostenibile, ma anche terapeutici e sociali, perché sarà utilizzata per percorsi dedicati a ragazzi con disabilità.