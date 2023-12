L’Italia prima dell’avvento di Roma raccontata da Paolo Giulierini a Castiglione del Lago

Si è svolto sabato 2 dicembre il penultimo appuntamento di “Narrazioni: storie, racconti, scritture”, la rassegna di libri del Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale.

Al centro dell’attenzione l’opera “L’Italia prima di Roma” edito da Rizzoli di Paolo Giulierini direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Un viaggio, per capire com’era l’Italia prima dell’avvento di Roma, fra i popoli antichi che a partire dall’Età del ferro si sono frequentati, confrontati, scontrati nella penisola. Celti, Veneti, Liguri, Etruschi, Sardi, Latini, Sanniti, Lucani, Piceni, Campani, Punici, Enotri, Siculi e molti altri che hanno lasciato ovunque tracce profonde.

Giulierini ha accompagnato il pubblico nella storia degli Italici e approfondito il rapporto con il territorio, le modalità insediative, la religione, la lingua e la scrittura, senza tralasciare il fondamentale incontro con i Romani e quello che ne è seguito.

Corredato da immagini, il libro è al tempo stesso un saggio sulla meravigliosa complessità della storia del nostro Paese e una guida per innamorarsi, oltre che di tutte le sue bellezze, anche delle genti che lo hanno abitato in tempi remoti, e che ancora oggi ci parlano: non solo di loro ma anche di noi, da sempre popolo in cammino che a ogni tappa aggiunge un viandante alla carovana.