La Grande Classica al Borgo: ecco il programma della settima edizione

“Questo programma è un palinsesto saldo dell’offerta culturale della nostra città, una fonte musicale preziosa al quale ci si può abbeverare”. L’assessore Leonardo Varasano presenta così la settima stagione concertistica “La Grande Classica al Borgo” a cura del Borgo di Sant’Antonio di Porta Pesa.

Tutto il programma si svolge in corso Bersaglieri e il primo appuntamento sarà nella chiesa di Borgo Sant’Antonio con l’Ensemble di archi “La Melodiosa Sorgente”, diretto da Eugenio Becchetti nella veste di clavicembalista.

Con questo concerto di apertura, in cui sarà eseguito lo Stabat Mater di Pergolesi per due voci femminili, archi e basso continuo, inizia un itinerario musicale articolato in 29 tappe che ripercorre l’evoluzione del linguaggio musicale dal periodo medioevale fino al Novecento attraverso il Rinascimento, il Barocco, il Classicismo e il Romanticismo, interessando quasi tutti i generi, vocali e strumentali, dal melodramma alla musica vocale da camera e della tradizione popolare latino–americana.

Come per le edizioni precedenti, la Grande Classica al Borgo ospita nell’ultima settimana di luglio anche la tradizionale Master Class, corso di perfezionamento di canto da camera tenuto da Marinella Pennicchi, docente al Conservatorio di Milano.

L’incredibile programma è stato presentato, oltre che dall’assessore Varasano, da Salvatore Silivestro, presidente e direttore artistico dell’A.Gi.Mus di Perugia, Francesco Pinelli, presidente dell’associazione Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa, affiancato dalla vicepresidente Marisa Rosi.

Per l’occasione si è data enfasi anche a “Cultura al Centro”, ciclo di conferenze che si terranno nell’Oratorio di Sant’Antonio: 14 incontri culturali, organizzati in collaborazione con Vivere Perugia, su una varietà di temi, dall’Arco etrusco all’energia nucleare.