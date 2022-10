Presentato Around Perugia, il nuovo modo per scoprire il territorio in bici e in e-bike: si inizia con una pedalata "golosa" in occasione di Eurochocolate

Scoprire il territorio perugino e le sue bellezze paesaggistiche sotto punti di vista inediti, in bici, con l'aiuto della tecnologia. Si chiama Around Perugia il progetto di valorizzazione finanziato dalla misura 16.7 del Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria, finalizzato alla scoperta di nuovi itinerari dedicati agli amanti delle bici nelle sue diverse declinazioni.

A presentarlo oggi è stato l’Assessore allo Sviluppo economico, Digitale e Turismo del Comune di Perugia, Gabriele Giottoli. Con lui Eugenio Guarducci, Presidente Sedicieventi, Gabriele Lena Presidente Int.Geo.Mod e Luca Parenti Amministratore Delegato di ROL Italia.

Sei itinerari denominati Dolci Colline, fruibili con bici, MTB, Gravel ed e-bike, per sette stazioni di sosta bike, 300 km di percorsi ciclabili, una app mobile per essere guidati alla scoperta del territorio: questo il cuore del progetto Around Perugia.

“L'obiettivo - afferma Gabriele Giottoli - è quello di attrarre nel capoluogo umbro i sempre più numerosi appassionati di cicloturismo con la possibilità di scoprire il suo suggestivo territorio e ammirarne le bellezze paesaggistiche e culturali. In particolare, Perugia vuole essere centro propulsivo di una progettualità finalizzata alla valorizzazione di tutta la regione e degli spazi urbani ed extraurbani come attrattori di un turismo esperienziale che privilegia la qualità della vita. Grazie al finanziamento del progetto tramite il ‘Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria della Misura 16.7’ è stato possibile dare vita a una nuova sinergia in ambito turistico tra il Comune di Perugia e la Regione Umbria”.

Un plauso al progetto Around Perugia è stato espresso anche dal Vicesindaco del Comune di Perugia, Gianluca Tuteri, in quanto va nella stessa direzione di altre iniziative finora messe in campo, volte a promuovere il benessere dei cittadini offrendo l’opportunità di riscoprire la vita all’aria aperta.

Una sinergia in favore del territorio

Around Perugia nasce da una sinergia tra il Comune di Perugia e vari soggetti del territorio: Associazione Strada del Vino Colli del Trasimeno, MAME S.S. Soc. Agricola, Int.Geo.Mod. Srl, Azienda Agricola Barcaccia, Corebook Multimedia & Editoria Snc, Azienda Agricola Battaglini Luca, Old Factory Garage Srl, Associazione La Casa degli Artisti, Associazione Perugia 1416, FIAB Perugia Pedala. Grazie al loro coinvolgimento i sei itinerari sono stati individuati, mappati e digitalizzati per essere integrati nell’applicazione turistica cittadina Perugia InApp, attraverso la quale è possibile localizzare anche le innovative piazzole di sosta, i punti di interscambio tra i percorsi e accedere a informazioni su strutture ricettive ed esperienze sul territorio. Questo il link per scaricare Perugia InApp e scoprire i sei itinerari: www.intgeomod.com/perugiainapp.

In particolare, le piazzole di sosta interessano varie periferie del capoluogo e saranno dotate di differenti servizi, a seconda del luogo, tra cui stalli per la sosta, sedute, totem informativi, punti d’acqua potabile e di ricarica per le e-bike.

Il brand e l’immagine coordinata di Around Perugia sono stati curati dall’Agenzia Sedicieventi che, durante Eurochocolate (dal 14 al 23 Ottobre 2022), in collaborazione con Grifo Bike, promuoverà la prima edizione della Choco Gravel, in programma il prossimo 22 Ottobre lungo un itinerario che seguirà i percorsi Dolci Colline.

Around Perugia sarà quindi presente a Umbriafiere, in occasione della dolce kermesse, con uno spazio di promozione e comunicazione dedicato, focalizzato in particolare sulla Choco Gravel. La bicicletta Gravel, che ben si presta ad affrontare questi percorsi in parte sterrati, rappresenta infatti una scelta sempre più ambita dagli amanti delle due ruote. Per l’occasione sono previsti speciali omaggi destinati ai partecipanti tra cui una confezione di golosi confetti Choco Gravel a forma di sassolini arricchiti di squisito cioccolato fondente.

La partecipazione alla Choco Gravel prevede una quota di iscrizione di 15 Euro con obbligo di prenotazione che può essere effettuata scaricando il modulo di iscrizione dalla pagina dedicata sul sito di Eurochocolate (www.eurochocolate.com/choco-gravel-2022) dove è possibile visionare anche i tracciati e il programma.