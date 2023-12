 Premio “Umbria in Rosa”, tutto pronto per la proclamazione delle vincitrici

Torna il Premio “Umbria in Rosa”, organizzato dalla Provincia di Perugia e la Consigliera di Parità della Provincia di Perugia, in collaborazione con l'Associazione Europa Comunica Cultura.

Si terrà martedì 19 dicembre 2023 dalle 16, presso la Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Perugia, la cerimonia di premiazione del Premio “Umbria in Rosa”, rivolto a tutte le donne che in Umbria si sono distinte nel campo del sociale, sanitario, imprenditoriale, culturale, sportivo, così come negli ambiti dell'innovazione, dell'agricoltura e dell'istruzione. Il Premio nasce nel 2016 per dare risalto alle donne nella società moderna, che operano nei campi del sapere e rappresentano esemplari modelli femminili per le capacità professionali e la positività di cui sono portatrici, valorizzando il proprio patrimonio di umanità, conoscenza, tolleranza e laboriosità.

La nuova edizione del Premio Umbria in Rosa riprende dopo anni di stop dovuti alla pandemia, per volontà della Presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti; della Consigliera Provinciale con delega alle Pari Opportunità, Erika Borghesi; la Consigliera di Parità della Provincia di Perugia, Giuliana Astarita e il Presidente dell’Associazione Europa Comunica, Jean Luc Umberto Bertoni.

Ben diciassette vincitrici di questa nuova edizione nelle seguenti categorie: Cultura; Cinema; Agricoltura, Volontariato e Sociale, Scuola, Università, Ricerca-Stem, Artigianato; Start-Up; Moda; Impresa Sociale; Sport Paralimpico; Forze dell’ordine; Salute; Pari opportunità; Pioniera e Impegno Civile.