Premio musicale Claudio De Angelis, tra Perugia e Roma la seconda edizione del concorso per le giovani promesse della chitarra

Dal 1 al 3 Ottobre Perugia opsiterà una nuova edizione del Premio Claudio De Angelis, con tre giornate dedicate alla chitarra e alle sue giovani promesse in una dimensione internazionale.

L’evento è proposto nella sua seconda edizione arricchito di un importante concerto inaugurale a Perugia e di un'originale conferenza finale a Roma, le due città in cui si è svolta la vita professionale e privata del M° Claudio De Angelis, nato a Roma ma docente di Chitarra per 25 anni al Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia.

Il Premio è indirizzato ai giovani talenti dello strumento e vuole riconoscere e valorizzare la dimensione artistica e l’impegno di coloro che si affacciano al mondo della musica incoraggiandoli concretamente a proseguire in un percorso sempre più connotato dalla professionalità: i premi specifici consisteranno infatti in concerti remunerati organizzati nel territorio e in videoregistrazioni da promuovere online.

Ad inaugurare l’evento sarà il M° Leonardo De Angelis, figlio d’arte di consolidata carriera internazionale, con un concerto sabato 1 Ottobre alla Sala dei Notari alle ore 21.00: in programma pagine tra le più significative del repertorio chitarristico alternate a sue composizioni.

La giornata del 2 Ottobre sarà interamente dedicata all’ascolto e alla valutazione da parte della giuria delle prove dei 12 finalisti per I Premi principali e dei 4 finalisti per il Premio Under18, selezionati tra I 36 video inviati per la prima fase eliminatoria del Premio, da giovani di cinque nazionalità.

La Giuria anch’essa internazionale sarà composta tra gli altri dal M° Luigi Ciuffa Direttore di coro e Direttore del Conservatorio di Perugia, dal M° Senio Alirio Diaz concertista e docente di Chitarra di origine venezuelana e dal M° Helmut Jasbar compositore e produttore della Radio Televisione Austriaca

Proseguendo sempre alla Sala dei Notari alle ore 19.00, ci sarà la Premiazione di coloro che si aggiudicheranno i premi: 1°, 2°, 3° e Under18 e che si esibiranno in un concerto finale alla presenza dell’Assessore alla Cultura di Perugia, Leonardo Varasano e di una rappresentanza della Fondazione Perugia, importante partner che ha reso possibile la realizzazione del Premio.

Lunedì 3 Ottobre il Premio si sposterà all’Università RomaTre per una originale Conferenza internazionale ospitata dal Dipartimento di Scienze della Formazione e promossa dal Master Storytelling dal titolo: "L'esperienza musicale e la pratica artistica tra contesto estetico e valore etico. La chitarra e i suoi maestri nella loro dimensione internazionale". Con l'obiettivo di aprire ulteriori prospettive future.