 Premio Cinema Anima Latina, dall'11 al 15 Ottobre la prima edizione all'Università per Stranieri di Perugia

L'Università per Stranieri di Perugia ospiterà dal dall’11 al 15 ottobre Ventitre Università dell’America Latina in gara (provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Uruguay e Stati Uniti) per dare vita al Premio Cinema Anima Latina.

Ogni Ateneo sarà presente con un cortometraggio, realizzato dai rispettivi studenti in Arti Visive e Cinema, che sarà valutato da una giuria di esperti internazionali. Il festival è organizzato da Salentino Group, promotore della cultura latino americana e specializzato nella produzione di eventi internazionali. I tre corti vincitori riceveranno una borsa di studio per la frequenza di corsi di lingua e cultura italiana presso l’Università per Stranieri di Perugia. Previsti anche altri riconoscimenti (miglior regista, migliore fotografia e favorito del pubblico) e a tutti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

La manifestazione – che ha come obiettivo lo scambio culturale tra America e Italia, con la città di Perugia e la Regione Umbria come centri di riferimento – è stata presentata martedì 5 ottobre presso l’aula Magna di palazzo Gallenga a Perugia alla presenza di: Valerio De Cesaris, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Francesco Maria Diaz, direttore del Festival, Antonio Catolfi, professore associato di cinema fotografia e televisione Università per Stranieri di Perugia, Giovanna Scocozza, docente di lingua e cultura spagnola Università per Stranieri di Perugia con delega alle relazioni con i paesi dell’America Latina, Daniele Corvi, direttore artistico Love Film Festival di Perugia e membro della Cda Umbria Film Commission, Maria Rosi, membro della Cda Umbria Film Commission, e Francesca Vittoria Renda, consigliera del Comune di Perugia con delega alle produzioni cinematografiche. Ha moderato Michela Angeletti. Durante la conferenza stampa sono state proiettate le immagini dei quadri di Massimiliano Mamo Donnari, che esporrà tre delle sue opere nelle sale del Festival (Il Marchese del Grillo, Ciak Robot e Fashion Queen).

Come si svolge il Premio Cinema Anima Latina

Il Premio Cinema Anima Latina prevede la proiezione dei corti in gara ed altre iniziative collaterali che si terranno dall’11 al 14 ottobre dalle ore 15 alle 19 in tre sale dell’Università per Stranieri di Perugia, che ha dato il patrocinio al Festival insieme al Comune di Perugia ed ad Umbria Film Commission. La manifestazione, la cui cerimonia di premiazione avverrà venerdì 15 alle ore 16, si svolgerà prevalentemente online, i cortometraggi, oltre che negli orari previsti dal Festival, saranno visibili nel sito della manifestazione dove sarà possibile votare la produzione preferita.

Il Premio Cinema Anima Latina vuole essere un riconoscimento dedicato a gli studenti latino americani che si sono distinti per il loro impegno nella produzione, regia e fotografia nelle categorie Animazione, Documentario e Fiction; convinti che per rendere visibile la propria creatività sia importante partecipare attivamente ed avere una maggiore presenza internazionale nei festival presenti sulla scena europea e in Italia come mecca dell'arte cinematografica.

La giuria del Festival sarà composta da: Antonio Catolfi, professore associato di Cinema Fotografia e Televisione Università per Stranieri di Perugia, Daniele Corvi, direttore artistico Love Film Festival di Perugia Membro della Cda Umbria Film Commission, Federico Giordano, ricercatore Università per Stranieri di Perugia, Maria Rosi, membro della Cda Umbria Film Commission, Bryan Thompsom, Ceo del Miami Web Festival, e David Valencia, filmmaking alla New York Film Academy.

Le Università in gara

Le università partecipanti – Argentina (Universidad de Buenos Aires – UBA, Enertec La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), Brasile (Universidad de Sao Paulo), Cile (Universidad Academia de Humanismo Cristiano), Colombia (Universidad Nacional de Colombia UNAL, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Institución Universitaria ITM, Universidad de la Sabana, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Magdalena, Corporación Universitaria Minuto de Dios), Ecuador (Universidad Central del Ecuador, Incine, Universidad de las Artes), Messico (Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Universidad de Guadalajara, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), Stati Uniti (Full Sail University, Savannah College of Art & Design), Uruguay (Universidad de Montevideo, ECU Escuela de Cine del Uruguay).