Premio in memoria di Alberto Mezzasoma riservato a laureati figli di dipendenti o ex dipendenti dell’Ateneo: come partecipare

La migliore tesi di laurea discussa nel periodo 01.01.2021 - 31.03.2022 in uno dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia potrà partecipare al premio in onore della memoria del Dott. Alberto Mezzasoma, per lunghi anni direttore amministrativo dell’Università degli Studi di Perugia. Il premio, destinato a una tesi di laurea magistrale, specialistica o “vecchio” ordinamento e possono partecipare al concorso laureati figli di dipendenti o ex dipendenti dell’Ateneo perugino che abbiano conseguito il diploma in uno dei Dipartimenti dell’Ateneo nel periodo sopra specificato, è stato istituito dal Comitato Direttivo dell’Associazione omonima.

Come partecipare

I concorrenti dovranno presentare domanda in carta semplice indirizzata al Presidente del Comitato Direttivo dell’Associazione “Alberto Mezzasoma” - Segreteria Direzione Dipartimento di Economia, Via Pascoli, 20, 06123, Perugia - entro le ore 12.00 del giorno 16.05.2022 o farla pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la stessa data.

I concorrenti dovranno presentare in carta semplice, pena la esclusione dal concorso, la seguente documentazione:

1) certificato di laurea con l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami sostenuti (anche a mezzo dichiarazione sostituiva di atto di notorietà);

2) due copie della tesi di laurea, controfirmate dal relatore;

3) certificato attestante di essere figli di dipendenti o ex-dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia (anche a mezzo dichiarazione sostituiva di atto di notorietà).

L’assegnazione del premio di 1.000 euro sarà stabilita da una Commissione composta dal Presidente dell’Associazione e da quattro membri, nominati dal Rettore dell’Università degli Studi di Perugia tra i Docenti di ruolo dall’Ateneo e sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione stessa.

Il bando completo è disponibile all’indirizzo: https://www.dcbb.unipg.it/news/859-associazione-alberto-mezzasoma