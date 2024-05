Porchettiamo 2024, celebrare la porchetta fra tradizione e innovazione: il programma

Sembra già di sentirlo l’odore inconfondibile della porchetta, un odore che racchiude la tradizione culinaria umbra e che, in occasione della 14esima edizione di Porchettiamo, si aprirà al mondo con gemellaggi con il Messico e il Giappone.

La nuova edizione, presentata oggi a Palazzo Donini, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e dell’ideatrice dell’evento, Anna Setteposte, fa fede all’autenticità del format e dei contenuti, quell’originalità che ha saputo anticipare i tempi rendendo la porchetta uno street food antelitteram.

Il borgo di San Terenziano di Gualdo Cattaneo si prepara dunque ad accogliere il festival che celebra la porchetta come emblema dello street food italiano e che quest’anno vede come novità assoluta la porchetta di gallo da Trieste. L’evento, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2024, sarà anche un’occasione per promuovere il marchio di qualità Igp per la porchetta umbra. Durante la conferenza stampa il sindaco di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, il critico enogastronomico Antonio Boco hanno infatti sottolineato l’importanza del riconoscimento di una così antica tradizione umbra come la lavorazione del maiale.

Il panorama della porchetta italiana trova in questo contesto lo spazio per arricchirsi di proposte innovative e tradizionali. Tra le varietà storiche, ci sarà la porchetta di Ariccia IGP e quella umbra di Bevagna, mentre la Calabria e la Sicilia offriranno le loro interpretazioni uniche.

L’innovazione arriva proprio con la porchetta di gallo, creata dallo chef Andrea Natali, che mescola tradizione italiana e tecniche culinarie moderne. Porchettiamo 2024 celebra anche l’inclusività con opzioni gluten free, in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia.



Il programma

VENERDI’ 17 MAGGIO

Ore 12.00 – 23.00 > P.zza Vittorio Emanuele III

La Piazza delle Porchette

Tutti gli stand delle migliori Porchette d’Italia. E non solo…

In Punta di Porchetta Il panino degli chef

Panino con porchetta gluten free e non solo, a cura Gluten Free Expert Foligno, con il patrocinio di Aic Umbria

Enoteca del Sagrantino. Il luogo dove degustare i migliori vini del territorio a cura de la Strada del Sagrantino

Birroteca Artigianale

Le migliori birre artigianali, italiane e straniere, selezionate da Fermento Birra

Dalle 18.30 > Concerto live per le vie del paese con “La Cantina Zi’ Socrate”

Giardino del Castello – Porchettiamo&Friends

Birroteca Artigianale. Le migliori birre artigianali italiane e straniere selezionate da Fermento Birra (Birra Perugia, ⁠Altotevere, Birra Dell’Eremo, Rebel’s, ⁠⁠Ritual lab, Foglie d’Erba, Canediguerra, Lambrate, Vetra, Muttnik, War, Busa dei Briganti, oltre a selezione birre dalla Germania e Belgio)

Il Cibo di Strada, le olive ascolane e i cremini, il lampredotto, la trippa, la pappa al pomodoro, la torta al testo, gli arrosticini, i cocktail e i caffè.

Dalle 17.00 a chiusura > Dj set Black Merend’ass



SABATO 18 MAGGIO

Ore 9.00 Passeggiata in bici PORK&BIKE – Partenza dalla Piazza delle porchette

Tour guidato ad anello in ebike con partenza e ritorno alla location di Porchettiamo tra le colline del vino e le pendici del Monte Martano, attraverso strade bianche, uliveti, castelli e piccoli borghi Umbri.

Durata 3/4 ore

Il tour comprende: bike leader Ciclovery – Degustazione di porchetta e birra -Noleggio ebike e casco su prenotazione.

Luogo di partenza e arrivo: P.zza di San Terenziano

Durata escursione: circa 3/4 ore circa

Equipaggiamento necessario: acqua, abbigliamento comodo, scarpe da trekking.

A cura di Ciclovery – info e prenotazioni: 3933325719 / www.ciclovery.com/tours/porkbike

Ore 11.00-23.00 > P.zza Vittorio Emanuele III

La Piazza delle Porchette

In Punta di Porchetta® Il panino degli chef

Panino con porchetta gluten free e non solo, a cura Gluten Free Expert Foligno, con il patrocinio Aic Umbria

Enoteca del Sagrantino. Il luogo dove degustare i migliori vini del territorio, a cura de la Strada del Sagrantino

Birroteca Artigianale

Le migliori birre artigianali, italiane e straniere, selezionate da Fermento Birra

Ore 16.00 > Show Cooking “Sushi di porchetta giapponese” con lo chef Takuya Watanabe

Giardino del Castello – Porchettiamo&Friends

Birroteca Artigianale. Le migliori birre artigianali Italiane selezionate da Fermento Birra

Il Cibo di Strada, le olive ascolane e i cremini, il lampredotto, la trippa, la pappa al pomodoro, la torta al testo, gli arrosticini, i cocktail e i caffè.

Dalle 17.00 a chiusura > Dj set Rollover Staff

DOMENICA 19 MAGGIO

Ore 8.30 > Passeggiata guidata

“CERQUA,GHIANNE E PORCU”. Alla scoperta del bosco di San Terenziano e del culto umbro del maiale.

Un percorso in natura che diventa occasione per raccontare come il maiale si sia rivelato una preziosa fonte di ricchezza da quando l’uomo ha iniziato ad addomesticarlo e, soprattutto, in che modo il suo allevamento ha cambiato il paesaggio silvo-pastorale dei boschi e delle colline umbre.

Percorso ad anello – 8 km – Durata 3 ore e mezza circa soste incluse -Obbligatorio abbigliamento comodo e sportivo e calzature da trekking o trail

A cura di Francesca Palmioli Guida Ambientale Escursionistica AIGAE

Info e prenotazione – whatsapp 3476709568

Ore 9.00 Passeggiata in bici PORK&BIKE – Partenza dalla Piazza delle porchette

Tour guidato ad anello in ebike con partenza e ritorno alla location di Porchettiamo tra le colline del vino e le pendici del Monte Martano, attraverso strade bianche, uliveti, castelli e piccoli borghi Umbri.

Durata 3/4 ore.

Il tour comprende: bike leader Ciclovery – Degustazione di porchetta e birra – Noleggio ebike e casco su prenotazione.

Luogo di partenza e arrivo: P.zza di San Terenziano

Durata escursione: circa 3/4 ore circa

Equipaggiamento necessario: acqua, abbigliamento comodo, scarpe da trekking.

A cura di Ciclovery – info e prenotazioni: 3933325719 / www.ciclovery.com/tours/porkbike

Ore 11.00-23.00 > P.zza Vittorio Emanuele III

La Piazza delle Porchette

Tutti gli stand delle migliori Porchette d’Italia. E non solo…

In Punta di Porchetta® Il panino degli chef

Panino con porchetta gluten free e non solo, a cura Gluten Free Expert Foligno, con il patrocinio Aic Umbria

Enoteca del Sagrantino, il luogo dove gustare i vini del territorio, a cura de la Strada del Sagrantino

Birroteca Artigianale. Le migliori birre artigianali, italiane e straniere, selezionate da Fermento Birra

Giardino del Castello Porchettiamo&Friends

Birroteca Artigianale. Le migliori birre artigianali Italiane selezionate da Fermento Birra

Il Cibo di Strada, le olive ascolane e i cremini, il lampredotto, la trippa, la pappa al pomodoro, la torta al testo, gli arrosticini, i cocktail e i caffè.

Lampredotto toscano, trippa, arrosticini, torta al testo, olive ascolane, salsiccia calabrese e cocktail!

Dalle 13.00 a chiusura > Dj set Hobbeat