Ponte San Giovanni, torna la mostra canina "Facciamo Cagnara": raccolta fondi per i malati di tumore

Una mostra canina a Perugia per raccogliere fondi importanti per la Fondazione ANT, che ogni giorno porta cure medico-specialistiche domiciliari ai malati di tumore e realizza progetti di prevenzione oncologica. E' tutto pronto per la decima edizione “Facciamo Cagnara”, una delle manifestazioni più attese da grandi e piccini. L’iniziativa è ideata e organizzata da Zoogarden Pet Shop, in collaborazione con lo Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia, con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia e del Comune di Perugia. La mostra canina si svolgerà il 17 settembre, al Parco di via della Scuola di Ponte San Giovanni.

Nel programma anche la decima edizione della Mostra canina aperta a tutti i cani di razza e non, con otto categorie in gara, esibizioni e tanti premi. L’apertura delle iscrizioni, la consegna della welcome bag omaggio a tutti gli iscritti e la Speedy Toelettatura avranno inizio alle ore 11.30; mentre a partire dalle 15.30 saranno allestite 7 aree per giocare, imparare, scoprire nuove cose sul mondo degli amici animali, insieme ai migliori professionisti del settore. Il ricavato della manifestazione andrà a supporto dei progetti di prevenzione e assistenza domiciliare oncologica ANT in Umbria.

Per l’occasione saranno allestiti degli spazi dedicati all’educazione e gestione degli amici a quattro zampe, alla scoperta di come il gioco e lo sport servano a rafforzare il rapporto con il proprio cane, compresa la possibilità di partecipare a laboratori sensoriali. Tra gli stand ci sarà

anche quello dello Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia, pronto a fornire informazioni e consigli per una migliore convivenza con gli animali da affezione. La sua pagina Facebook è da tempo un punto di riferimento in caso di cani e gatti smarriti, vaganti o in cerca di adozione.

“Una giornata ricca di attività dedicate agli amici a 4 zampe - spiega Melania Roscini, referente dello Sportello a 4 zampe -, con l’occasione daremo maggiore visibilità a cani e gatti che cercano una nuova famiglia, portando alcune foto per promuoverne l’adozione. Un ulteriore modo per rafforzare l’impegno della Provincia per la tutela e il benessere dei nostri amici animali”. L’evento si concluderà con la premiazione delle categorie, Best in Show e tanti premi speciali.