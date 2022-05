Tutto pronto per la giocata benefica col grande ‘Mercante in Fiera Umbria Verde’ di Francesco Quintaliani (Morlacchi editore). Lo annuncia anche la vetrina di Sandri. L’evento si terrà al Parco Bellini di Ponte San Giovanni, domenica 22 maggio, a far capo dalle 17:00. Una Kermesse tutta dedicata a fare del bene, convergendo nella comune finalità di aiutare quanti sono colpiti dalla disabilità e dalla malattia. Il ricavato della vendita delle 130 carte che raccontano le località maggiori e minori dell’Umbria Verde sarà devoluto a favore della Comunità Capodarco e segnatamente alla Casa del Nibbio e al progetto ‘Dopo di Noi’ che si prende cura dei soggetti disabili rimasti, senza genitori in grado di accudirli.

Madrina dell’evento la giornalista Paola Costantini e banditore il nostro Sandro Allegrini. Animazione teatrale degli attori Gian Franco Zampetti e Leandro Corbucci che intratterranno il pubblico con aneddoti in dialetto perugino. Numerosi e preziosi i premi che includono anche notevoli stampe antiche, opere d’arte contemporanea donate da artisti amici, oggetti di pregio. È prevista la presenza del sindaco Romizi e di delegazioni di Avanti Tutta e AUCC, per una autentica Giornata della solidarietà. Organizzazione di Leonardo Belardi e del Centro Socio Culturale 1° maggio. Fotografo ufficiale Photo Veg Video – Rodolfo Laura.

L’evento è ampiamente sentito in città, tanto da aver ricevuto l’accreditamento forte e l’onore di una vetrina dedicata nella pasticceria Sandri di Corso Vannucci. Opera di Flavia Garreffa per la realizzazione ed Elisabetta per la composizione e allestimento. Una vetrina che racconta come e quanto i Perugini sentano forte il valore della solidarietà.