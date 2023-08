Il piccolo borgo di Ponte, frazione del Comune di Cerreto di Spoleto, si prepara a due giornate all’insegna della tradizione, con spettacoli ed esperienze guidate all’aperto grazie all’evento ‘Ponte Longobarda - Terre di leggende e ciarlatani’, sabato 26 e domenica 27 agosto. L’evento è realizzato da Comune di Cerreto di Spoleto, Pro Loco di Borgo Cerreto e Rocchetta, Associazione turistica Pro Cerreto, Associazione Nahar e Asbuc Ponte, con il contributo del Psr per l’Umbria Pal Valle Umbra e Sibillini 2014-2020 Azione 19.2.1.07.

Ponte, dunque, ospiterà diversi momenti di intrattenimento per un pubblico di tutte le età, che potrà partecipare a convegni e attività sportive, intervallate da degustazioni di prodotti locali e spettacoli folkloristici strettamente legati alla storia di Ponte, la Regina Ponzia e il Ciarlatano. Si parte sabato 26 agosto alle 9.30 con le attività di trekking realizzate in collaborazione con Sonia Cocciarelli, che guiderà i partecipanti lungo un percorso da Ponte a Rocchetta dove, alle 12, è prevista una degustazione di prodotti tipici locali a cura della Pro Loco. Da Rocchetta, poi, si farà ritorno a Ponte dove il pomeriggio alle 16 si terrà il convegno ‘Longobardi, Regina Ponzia e Ciarlatano’, in concomitanza con l’apertura del percorso di degustazione e gli spettacoli lungo le vie di Ponte: ‘Ponzia e la gallina dalle uova d’oro’, di e con Beatrice Ripoli e Valentina Renzulli (alle 17 con repliche alle 17.45 e 18.30), ‘Mago da slegare’, spettacolo di magia di e con Rick l’illusionista (alle 17.30, con repliche alle 18.15 e 19) e ‘Torsolo spettacolo in baracca’, di e con Marco Lucci (alle 17.40 con replica alle 18.40). Alle 21, poi, cena e spettacolo musicale dal vivo di ‘The time machine’, presso la Chiesa di Ponte. Domenica ancora attività di trekking guidate, sempre in compagnia di Sonia Cocciarelli, questa volta con un percorso da Ponte a Cerreto, con degustazione di prodotti tipici locali alle 12 e il successivo ritorno a Ponte, dove alle 15.30 ci sarà la degustazione di prodotti tipici e gli spettacoli. Alle 16.30 verrà riproposto ‘Ponzia e la gallina dalle uova d’oro’, di e con Beatrice Ripoli e Valentina Renzulli (repliche alle 17.15, 18.15 e 19) mentre alle 17 sarà la volta di Simone Romanò con il suo ‘Spettacolo di circo e acrobazie’ (repliche alle 18 e 18.45). Le iniziative sono tutte gratuite e a partecipazione libera. Per le attività di trekking è invece necessario prenotarsi telefonando al numero 349.7060538. Per ulteriori informazioni: 0743.91231 info@comune.cerretodispoleto.pg.it.