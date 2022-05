POESIÆUROPA, il festival internazionale di poesia mette in palio 20 borse di studio per giovani intellettuali

POESIÆUROPA, il festival internazionale di pesia promosso dall’Associazione Spazio Humanities, torna dal 23 al 25 settembre 2022 con un’edizione in presenza all’Isola Polvese del Lago Trasimeno. E lo fa lanciando un bando per 20 borse di studio da indirizzare soprattutto ai giovani tra i 18 e i 25 anni.

Con questa manifestazione, Spazio Humanities vuole proporre una riflessione sulla cultura europea partendo dalle voci della poesia per riconsiderare il valore delle radici umanistiche e spirituali dell’Europa e costruire insieme visioni per il futuro. Per questo ha anche ottenuto per tre edizioni consecutive l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Il bando POESIÆUROPA prevede ospitalità per tutte e tre le giornate d’eccezione dell’evento, la partecipazione attiva ai forum e la presentazione di lavori creativi, di ricerca o di studio con attinenza agli argomenti: geopolitica e letteratura; poesia e natura/paesaggio; quale politica culturale per un orientamento creativo e formativo di orizzonte europeo?

Coloro che risulteranno vincitori del bando e delle borse di studio erogate, oltre a poter seguire tutte e tre le giornate di incontri all’Isola Polvese, saranno chiamati a presentare i propri lavori creativi o di studio.

I candidati sono invitati, pertanto, a inviare, entro il 31 luglio 2022, il proprio CV e un abstract all'indirizzo di posta elettronica: info@umbrocultura.com, raccontando all’Associazione per quale motivo desiderano partecipare all’evento. Gli esiti della selezione saranno resi noti ai diretti interessati entro il 1^ settembre 2022.

Altre novità per il 2022

Oltre al bando per giovani studiosi, una ulteriore novità dell’edizione classe 2022 risiede nel fatto che anche docenti e studenti delle scuole sono chiamati a partecipare a un contest per progetti legati ai temi - a) ambiente/spazio da abitare; b) politiche linguistiche; c) letteratura e scienza – nel corso della quarta edizione di Poesiæuropa, manifestazione internazionale dedicata alla cultura umanistica europea e ai suoi rapporti con politica e scienza. I progetti che risulteranno vincitori verranno presentati e discussi, in italiano e in inglese, in un forum insieme ai relatori del programma della manifestazione.