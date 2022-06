"Poesia Trasimeno", a Città della Pieve la poesia si celebra in tutte le più inedite forme

Celebrare la poesia in tutte le sue forme. Questo l'obiettivo del festival poetico nazionale di Poesia Trasimeno, che ha avuto come scenario l'incantevole borgo di Città della Pieve.

L’evento ha accolto infatti le espressioni più differenti del poetico: la mostra di poesia visiva di Giorgio Moio, quella fotografica di Angelo Angelucci, quella artistica di Mara Pianosi e quella di Origami di Kim Hee Jin.

Il programma ha dato spazio alle forme tradizionali e innovative del linguaggio poetico, in linea con il concorso previsto in seno alla manifestazione, che ha contato un totale di otto sezioni. Questi i relativi vincitori: per la Poesia, Diletta Cappannini, Piera Andreani, Rita Bonetti e Graziella Mallamaci; per la Poesia Dialettale, Elvio Grilli, Igor Issorf e Vittoria Simone; per l’Haiku, Francesca Pecorella, Piera Andreani e Sara Orsetti; per la Fotografia, Carlo Coronella, Angelo Angelucci e Roberta Costanzi; per la Poesia Visiva, Stefania Paci; per i Racconti, Anna Maria Massari, Sandra Frenguelli e Danilo Di Prinzio; per i Romanzi, Daniela Iodice, Cristiano Parafioriti e Michele Caiati; per la Video Poesia, Marika Campeti, Lolita Rinforzi e Olena Romanko. La Giuria è stata presieduta da Bruno Mohorovich e composta da Barbara Colapietro, Pietro Sorcinelli e Sergio Tardetti. Premi speciali per la Cultura a Bruno Mohorovich, per il Teatro a Floriana La Rocca, per il Sociale a Elisabetta Chiabolotti e per la Letteratura a Marcello Soro.

A vivacizzare la manifestazione reading poetici, presentazioni di libri e di collane editoriali, proiezioni e filmati, concorsi e club letterari, presentazioni animate per bambini, con molti autori tra cui Donato Antonio Loscalzo, Maria Grazia Amati, Anthony Caruana, Angelo Lippo, Daniele Mastrobaldo Baldoni, Floriana La Rocca e molti altri.

Tra gli ospiti il noto regista Enrico Bellami, il poliedrico artista Alfiero Toppetti e il presidente del Rotary Club di Città della Pieve, Giuseppe Piscitelli con la signora Fiorenza.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato la prima edizione di Poesia Trasimeno – ha dichiarato il sindaco – in cui la poesia sensibilizza e onora gli animi. Siamo altresì contenti che eventi culturali come questo, facciano conoscere a chi non c’è mai stato, il nostro territorio e favoriscano un turismo sostenibile e attento alle nostre bellezze paesaggistiche e storiche e alle eccellenze enogastronomiche”.