‘Pink Moon’ in attesa di PoesiAEuropa: a Perugia due eventi tra poesia e attualità come prologo al festival di settembre

Poesie al chiaro di luna. E' questo l'intento dell'iniziativa promossa dall'Associazione di promozione Spazio Humanities nelle serate di giovedì 7 luglio e di sabato 9 luglio, alle ore 18.00, presso le terrazze di Umbrò, dal significativo titolo ‘Pink Moon’, tratto dall’omonimo album di Nick Drake.

Sarà un momento di poesia in dialogo al chiarore della luna per tracciare una linea di continuità con la nuova edizione in presenza, all’Isola Polvese del Lago Trasimeno, di POESIÆUROPA (23-25 settembre 2022), il festival internazionale promosso sempre dall’Associazione di promozione sociale Spazio Humanities.

una linea di continuità con la nuova edizione in presenza, all’Isola Polvese del Lago Trasimeno, di POESIÆUROPA (23-25 settembre 2022), il festival internazionale sempre promosso dall’Associazione di promozione sociale Spazio Humanities.

In attesa del festival, questi due eventi vogliono proporre una riflessione sulla cultura europea partendo dalle voci della poesia per riconsiderare le radici umanistiche e spirituali dell’Europa e costruire insieme visioni per il futuro. Per qfare questo Spazio Humanities APS anche quest’anno ha lanciato un bando per 20 borse di studio rivolte ai giovani tra i 18 e i 25 anni.

Il bando prevede ospitalità per tutte e tre le giornate d’eccezione dell’evento, la partecipazione attiva ai forum e la presentazione di lavori creativi, di ricerca o di studio con attinenza ai seguenti argomenti:

Geopolitica e letteratura.

Poesia e natura/paesaggio.

Quale politica culturale per un orientamento creativo e formativo di orizzonte europeo?

I vincitori del bando e delle borse di studio erogate, oltre a poter seguire tutte e tre le giornate di incontri all’Isola Polvese, saranno chiamati a presentare i propri lavori creativi o di studio.

I candidati dovranno a inviare, entro il 31 luglio 2022 il proprio CV e un abstract all'indirizzo di posta elettronica: info@umbrocultura.com, raccontando all’Associazione per quale motivo desiderano partecipare all’evento. Gli esiti della selezione saranno resi noti ai diretti interessati entro il 1^ settembre 2022.

Altre novità in attesa di PoesiAEuropa

Oltre al bando per giovani studiosi, una ulteriore novità dell’edizione 2022 risiede nel fatto che anche docenti e studenti delle scuole sono chiamati a partecipare a un contest per progetti legati ai seguenti temi - a) ambiente/spazio da abitare; b) politiche linguistiche; c) letteratura e scienza – nel corso della quarta edizione di Poesiæuropa, manifestazione internazionale dedicata alla cultura umanistica europea e ai suoi rapporti con politica e scienza. I progetti che risulteranno vincitori verranno presentati e discussi, in italiano e in inglese, in un forum insieme ai relatori del programma della manifestazione.

Infine, proprio con riferimento a Poesiæuropa classe 2022, Spazio Humanities APS desidera promuovere una cultura di pace invitando alla quarta edizione del festival un’autrice o un autore dall’Ucraina, che possa portare la propria testimonianza nell’alveo di un incontro dedicato al dialogo culturale tra Europa e Russia rispetto al contesto geopolitico attuale.

Il programma

Giovedì 7 luglio, ore 18.00:

Ylenia Papa e Isabella Tomei modereranno il primo incontro di ‘Pink Moon – Poesie in dialogo’ e dialogheranno con Maria Borio, Lorenzo Allegrini e Riccardo Innocenti sulle loro poesie.

Sabato 9 luglio, ore 18.00:

Sempre a Ylenia Papa e a Isabella Tomei spetterà il compito di moderare il secondo incontro di ‘Pink Moon – Poesie in dialogo’ e di intervistare Francesco Brancati, Simona Menicocci e Lidia Riviello.