Pieve20, appuntamenti per tutti i gusti con musica, festival e prodotti tipici

Prosegue "Pieve20", il calendario di appuntamenti di Città della Pieve per tutti i gusti e in sicurezza.

Dopo tre serate all'insegna del Super Cinema Estate, il 6 agosto, a partire dalle ore 21, torna ad esibirsi in formazione statica nei luoghi più caratteristici del centro storico la Banda Musicale di Città della Pieve, diretta da Angela Ciampani, con "Non marciando con la banda".

A seguire, venerdì 7 agosto alle ore 18.30, presso il suggestivo giardino della Rocca, il primo appuntamento musicale di "Green Music – Aspettando il festival nelle Terre del Perugino", concerto per archi con il duo Clara Gizzi (Arpa) e Dana Stancu (Violino) a cura di Green Music Festival, Associazione Turistica Pievese Pro Loco e Associazione Donne La Rosa.

Mentre domenica 9 agosto sarà dedicata all'oro rosso dai mille benefici, lo zafferano di Città della Pieve, nella meravigliosa location dell'Orto del Seminario in Via Santa Maria Maddalena, dove, a partire dalle ore 17, si svolgerà "La coltivazione dello zafferano" a cura dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio Produttori Zafferano con “Espianto e messa a dimora dei bulbi: le buone pratiche produttive” - Work Shop dei produttori del Consorzio "Zafferano di Città della Pieve – Il Croco di Pietro Perugino". Seguirà un aperitivo realizzato con zafferano in fili di Città della Pieve e il Concerto Corale della Polifonica Pievese "Mille lire al mese" (dirige il Maestro Carlo Pedini, al pianoforte Giuseppe D'Angelo).

Lunedì 10 agosto torna nel giardino della Rocca alle 18.30 "Green Music – Aspettando il festival nelle Terre del Perugino" con il concerto per archi, Classic Ten Strings Duo, in cui si esibiranno Mauro Businelli (Violoncello) e Alessandro Zucchetti (Chitarra) a cura di Green Music Festival, Associazione Turistica Pievese Pro Loco e Associazione Donne La Rosa.