Pietralunga si prepara alla Cena dello Sport, evento solidale per sostenere sport e salute

Sarà una serata evento destinata alla raccolta di fondi da destinare alle attività sportive locali e alla ricerca sul cancro, quella in programma a Pietralunga per venerdì 26 agosto, in piazza Fiorucci. La ‘Cena dello Sport’ è organizzata dall’azienda Giuliano Tartufi S.p.A. insieme all’Asd Polisportiva Pietralunghese e con la partecipazione di GBsoftware S.p.A. e si articolerà tra cena, musica e tombolata, dalla cui vendita delle cartelle un euro andrà alla Fondazione Ieo – Monzino, a sostegno della lotta contro il cancro nel ricordo di Silvana Benigno.

“I risultati che abbiamo ottenuto fino ad ora – ha dichiarato Giuliano Martinelli, titolare delle Giuliano Tartufi – ci fanno ben sperare. Come sempre, in tanti hanno compreso quali sono gli obiettivi e non si sono tirati indietro, ma abbiamo ancora bisogno di un piccolo sforzo per ottenere il massimo da questa iniziativa. Con una semplice cartella, durante una bella serata d’estate, tutti possono contribuire attivamente”.

Nel dettaglio il programma della serata prevede, alle 18, la vendita last minute delle ultime cartelle della Tombola. Alle 20 inizierà la cena, alla quale potranno accedere solo coloro che sono in possesso delle cartelle della tombola mentre alle 21 Massimo Boccucci condurrà la presentazione ufficiale delle quattro squadre di calcio e di tutti i gruppi sportivi Asd Pietralunga Runners, TM3 Training, Pietralunga Tennis, Atelier della Danza e Asd Kodokan Fratta. Dalle 22.30 inizierà la serata danzante.