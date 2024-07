Al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi torna la performance “Segnaletica per occhi spenti”

Il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi torna con la straordinaria performance "Segnaletica per occhi spenti" programmata per sei serate nello scenario della suggestiva Rocca Minore. Le date previste sono l'8, 9, 10, 11, 15 e 16 luglio, con quattro turni orari ogni sera: 20.50, 21.40, 22.30 e 23.20. Per un'esperienza intima e immersiva ogni turno accoglie non più di 50 spettatori.

L’estate del Piccolo Teatro degli Instabili ha preso il via a giugno con "Città di Poeti – Esplorazione itinerante dell’universo lirico di Assisi" un progetto innovativo di Ogni angolo ogni pietra – Immaginario poetico teatrale della Città. A seguire il teatro ha proposto "Onironautici Urbani – Laboratorio diffuso di scrittura possibile e impossibile". Ora, l'attenzione si sposta sull'attesa "Segnaletica per occhi spenti".

Questa performance unica nel suo genere trasforma l'arte teatrale in un'esperienza sensoriale indimenticabile. Gli spettatori, bendati, saranno guidati lungo i sentieri e gli spazi interni della Rocca Minore dalla voce sussurrante dei performer, in un viaggio onirico attraverso le pietre di un labirinto segreto.

Ogni angolo ogni pietra è ideato e organizzato dalla direttrice artistica Fulvia Angeletti e dal regista e autore Samuele Chiovoloni, che giunge alla sua quarta edizione nel 2024. Il progetto si radica nel legame tra spazio e segno artistico, esprimendosi attraverso molteplici linguaggi e conducendo lo spettatore a leggere la città con una nuova sensibilità.

Chiovoloni spiega che la performance richiede una condizione di assoluto isolamento, spingendo i partecipanti a rinunciare al controllo e ad affidarsi completamente alla guida dei performer.

Anche quest’anno, le sei date previste permetteranno ai singoli spettatori di vivere una suggestiva odissea attraverso testi originali, in un rapporto uno a uno con l'attore. Il nuovo materiale testuale è stato elaborato nel Laboratorio di scrittura Onironautici, diretto dallo stesso Chiovoloni.

Il cast di "Segnaletica per occhi spenti" è composto da 17 performer, sia professionisti che non, che collaborano a numerosi progetti del Piccolo Teatro degli Instabili. Fulvia Angeletti sottolinea quanto queste risorse umane e artistiche siano preziose per il teatro.

L'edizione 2024 di "Segnaletica per occhi spenti" è sostenuta dal Comune di Assisi e fa parte di "Sergino Memories", un programma di eventi dedicato al promoter musicale Sergio Piazzoli, scomparso dieci anni fa. La profonda amicizia tra la famiglia Angeletti e Piazzoli ha ispirato numerosi eventi storici ad Assisi, e questa performance ne è un omaggio intenso e originale.



Programma

La performance verrà replicata per 6 serate (8-9-10-11/15-16 luglio) in quattro turni

orari (ore 20:50 – 21:40 – 22:30 – 23:20) max 50 spettatori a serata.

Partenza da Porta Cappuccini, Via Eremo delle Carceri.

Si raccomandano abbigliamento e scarpe comode.

Parcheggio consigliato: Parcheggio Matteotti.

Prenotazione obbligatoria

Con: Maria Aisa, Stella Bastianelli, Lucia Betti, Susanna Caponi, Marta Carloni, Laura Ciammarughi, Alessandra Comparozzi, Mascia Esposito, Rita Gratani, Francesca Leila, Ludovico Marcucci, Laura Pannacci, Aurora Panzolini, Valeria Piccioni, Damiano Rocco, Chiara Santarelli, Alessandro Sposini.

Autrici/Autori: i partecipanti a “Onironautici Urbani 2023 - Laboratorio di scrittura possibile e impossibile diffuso nei luoghi della Città. (Al momento dell’invio del c.s., il Laboratorio non è ancora terminato, pertanto i nomi delle autrici e degli autori verranno comunicati a ridosso dell’inizio della performance).

Direzione artistica e organizzazione: Fulvia Angeletti

Regia e drammaturgia: Samuele Chiovoloni

Info e prenotazioni: 333 7853003 - info@ogniangoloognipietra.it