"Piccoli segreti del prato", domani la presentazione del libro dell'autrice tuderte Silvia Scargetta

Un libro destinato ai piccoli, ma con una sapienza antica dentro. Domani, 23 settembre, alla Libreria Grande di Ponte San Giovanni alle ore 17 verrà presentato il libro di Silvia Scargetta "Piccoli segreti del prato" Edizioni Albatros. Si tratta di una raccolta di tre racconti destinata ai più piccoli e davvero gradevole anche per gli adulti che, seppure come in una favola e quindi con linguaggio semplice quanto fantasioso, spiegano alcuni importanti e fondamentali principi che regolano il mondo della natura, con particolare riferimento agli insetti. Tre storie brevi, in sostanza, ambientate in un piccolo prato che in realtà nasconde un intero universo.

Chi è Silvia Scargetta

Silvia Scargetta è nata a Todi, ha 32 anni ed è laureata in Scienze biologiche coerentemente con quella che è sempre stata una sua passione: l'osservazione e la ricerca delle tante forme in cui si manifesta la Natura.

"Sin da bambina - spiega l'autrice - ho sentito una grande passione per il mondo animale e in particolare per l'operosità degli insetti come dei complessi comportamenti di chi abita e vive il pianeta e il suo ambiente naturale: terra, aria, acqua. Da qui il proposito di tradurre questa mia passione in racconti brevi che con un po' di fantasia potessero descrivere questo stupefacente, multiforme, interessante mondo incantato partendo svelando i tanti piccoli segreti di creature meravigliose con l'intento di suscitare curiosità e stupore nei ragazzi".

Cosa importante da sottolineare è che con l'acquisto di questo libro si può aiutare il Gruppo Albatros Il Filo a sostenere il Programma Impresa Amica dell'Unicef mirato a sostenere l'educazione femminile in Niger. Il costo è di 9,90 euro.

Introdurrà l'incontro il giornalista Riccardo Regi.