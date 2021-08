Piccoli infioratori... si diventa! A Spello un laboratorio per bambini

Un momento speciale dedicato ai più piccoli. Si svolgerà nell’ambito dell’evento “La città in tasca”, sabato 28 agosto, dalle ore 17.30 alle 19.30, il laboratorio dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni “Villa in...fiorata”. Organizzato dall’Associazione Le Infiorate di Spello, con la guida di alcuni infioratori esperti, permetterà ai bambini di creare bozzetti e colorarli con i fiori. L’appuntamento è nel villaggio giochi allestito nell’ex galoppatoio di Villa Fidelia.

“Siamo onorati di partecipare alla prima edizione della rassegna ‘La città in tasca’ di Spello - spiega il presidente dell’associazione Infiorate di Spello Mirko Di Cola - e con l’occasione abbiamo allestito a Villa Fidelia uno stand dedicato ai bambini dai 6 ai 11 anni per farli avvicinare ed emozionare con la realizzazione di un piccolo quadro floreale che sarà da loro ideato, colorato e composto secondo le tecniche delle nostre infiorate”. Per prenotazioni inviare una email a cittaintascaspello@gmail.com oppure telefonare ai numeri 3923504481 o 3397031182. Si precisa che in caso di maltempo l’evento, come tutte le altre iniziative in programma, verrà annullato.

Il futuro delle infiorate dipende dall’entusiasmo e dalla partecipazione delle nuove generazioni. E infatti avvicinare i giovanissimi, fin dall’infanzia, alla tradizione artistica dell’infiorare è uno degli obiettivi dell’associazione che, in particolare nell’ultimo decennio, ha cercato di coinvolgere attivamente l’Istituto comprensivo G. Ferraris di Spello e i licei ad indirizzo artistico della provincia (Perugia, Foligno), puntando anche sui canali social per una comunicazione più trasversale, diretta e in generale più vicina ai ragazzi.