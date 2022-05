Piazza del Melo si trasformerà in un mercato all’aperto, tra stand dell’usato, botteghe artigiane, attività culturali, food, beverage e musica

Di nuovo alla ribalta Piazza del Melo, dopo la recente inaugurazione del servizio di sostegno psicologico gratuito dedicato agli adolescenti nell’ambito del progetto “Ottavo segno”, il Vice Sindaco Gianluca Tuteri e l’assessore Gabriele Giottoli proseguono nell’obiettivo di far diventare Piazza del Melo luogo di incontro e aggregazione per i giovani e non solo. Un Piazza al centro storico della città pulsante di eventi e servizi, come la Area Gaming e la sala di incisione, usufruibili per l’intera giornata. Il Comune di Perugia e l’Associazione di Promozione Sociale Roghers in collaborazione con la Brocante di Perugia, presentano così ‘La Brocante in Centro’: un appuntamento per tutti i sabati di maggio alla scoperta dell’arte di recuperare e di contestualizzare vecchi oggetti all’interno di ambienti moderni aperti a tutta la città.

Piazza del Melo si trasformerà in un mercato all’aperto, tra stand dell’usato, botteghe artigiane, attività culturali, food, beverage e tanta tanta musica. L’iniziativa è sviluppata dallo Staff Roghers, un’APS che agisce nell’ambito dell’organizzazione di eventi culturali sin dal 2010 e che nel tempo ha collaborato con tutte le realtà culturali più significative dell’Umbria riuscendo a diventare un punto di riferimento in tutto il territorio. L’Associazione di Promozione Sociale Roghers Staff, un gruppo composto da oltre 40 ragazze e ragazzi (tutti under 35) che attraverso l’impegno civico e il volontariato attivo puntano alla 'rivitalizzazione' del centro storico di Perugia, con questa iniziativa vuole portare avanti il percorso iniziato ad ottobre 2021 con la manifestazione “La Piazza Che Spacca”, per la promozione dei meravigliosi spazi di Piazza del Melo all’interno di una collaborazione strutturata con il Comune di Perugia, con la Fondazione POST, nell’ambito del progetto Digipass.

L’obiettivo dell’iniziativa è dunque quello di aggregare le persone, recuperare spazi della città non pienamente vissuti e frequentati, portare pubblico e contenuti in aree poco cocciute del centro storico, con un’offerta culturale a 360 gradi. Quello de ‘La Brocante in Centro’ è quindi un ulteriore tassello di questo percorso di socialità condivisa. Una piazza che si protende verso la campagna, nascosta fra le mura medievali, pronta ad accogliere una mostra-mercato che, sull’esempio delle grandi città europee, riesca a sensibilizzare e avvicinare le persone alla cultura del riutilizzo. In tutte e quattro le giornate saranno previsti stand e ospiti provenienti da tutta l’Umbria, i quali mostreranno la vera essenza

di una Brocante tra oggettistica, mobili, vinili e vestiario. “La Brocante” non è solo un mercato dell’usato, ma un vero e proprio stile di vita che avvicina le persone alla cultura del riutilizzo, per non perdere le storie che si nascondono dietro gli oggetti. La Brocante in Centro rappresenterà quindi un momento di profondo scambio sociale, etico e culturale non solo per Piazza del Melo, ma per tutto il quartiere. Di volta in volta, tramite il coinvolgimento pratico di attività, associazioni ed operatori locali, si potranno sperimentare nuove esperienze.

PROGRAMMA:

Il “Mercatino svuota cantine” inizierà alle ore 12:00 e ci accompagnerà per tutti i sabati di maggio (7, 14, 21, 28 maggio). Durante le diverse giornate, oltre i classici stand che caratterizzano un mercatino svuota cantine, ci saranno diverse attività, fra le quali:

sabato 7 maggio:

• la Ricicleria di Alex Trabalza: nata dall’Associazione “Movimento di Sconforto Generale” per donare una seconda vita agli oggetti rotti, che verranno riparati, o trasformati e riprogettavi per una nuova vita;

• Piedibus del Ben Essere: camminata che partirà da piazza Monteluce alle ore 15:30 che farà tappa in Piazza del Melo, alla scoperta del quartiere e dei suoi luoghi nascosti.

sabato 14 maggio:

• “Le Riciclamiche”, Gruppo informale che da 10 anni promuove uno stile sostenibile attraverso baratto di oggetti e vestiario, riciclo creativo, scambio piante. In questa occasione porteranno lo “scambio armadio, dove le persone interessate potranno scambiare i propri capi d’abbigliamento

con altri;

• Laboratori per bambini organizzati dal Centro di Riuso di San Marco, volti a promuovere e sensibilizzare anche un pubblico più piccolo, l’arte del riuso e del riciclo attraverso laborati sul riciclo creativo .

In tutti e quattro gli appuntamenti e per l’intera durata dell’evento, in collaborazione con Pinturicchio Cafe, verrà allestito un punto ristoro che permetterà a chiunque passi di usufruire del servizio food&beverage, sedendosi e godendosi la splendida vista che la piazza ha da offrire. Durante l’aperitivo, si potrà sorseggiare uno spritz a prezzo agevolato, attendendo il meraviglioso tramonto che da piazza del Melo punta su tutto il borgo di Corso Garibaldi. A partire già dal primo appuntamento del 7 maggio sarà possibile partecipare al torneo di Burraco organizzato dall’APS o,

semplicemente, sedersi e giocare a carte in uno dei tanti tavoli disponibili. Durante l’intera esperienza della Brocante, sarà presente un dj set

organizzato dall’associazione Roghers Staff, il quale accompagnerà le persone alla scoperta di una piazza totalmente da rivivere.