Piattaforma live, il programma degli eventi

Musica, cinema, libri, incontri con gli autori, live drawing, in una rassegna multidisciplinare a ingresso gratuito per valorizzare la Piattaforma come vero e proprio HUB di idee e fucina di sviluppo culturale, artistico e turistico di Umbertide: prenderà il via sabato 24 giugno alle 21.30, con il concerto degli Trrmà, Piattaforma Live, programma di eventi che Anonima Impresa Sociale proporrà fino a settembre, con il sostegno della Fondazione Perugia nell'ambito del programma Bando Arte 2023. Eventi culturali per la promozione del territorio, nel cartellone delle attività estive promosse in piattaforma.

Il progetto prevede una serie di appuntamenti – promossi in collaborazione con il Comune di Umbertide, l'Associazione “Effetto Cinema”, la Libreria Alibu?, le Ceramiche Rometti, l' etichetta musicale indipendente To Lose La Track e l'Associazione St.Art, titolare del marchio Rockin' Umbria – in cui sara? centrale la dimensione “dal vivo”: live, quindi, sia nell'accezione performativa (con concerti, dj set, live drawing), che per l'incontro in presenza con autori di cinema e letteratura per un confronto sulle proprie opere.

Già confermati l'appuntamento di giovedì 6 luglio alle 21.30 con la regista Elena Giogli, che presenterà il film Dino Marinelli - Il custode della memoria, e l'incontro di domenica 16 luglio, alle 18.30, con Lorenzo Pregliasco, esperto di opinione pubblica e comunicazione politica, fondatore di Youtrend e docente all’Università di Bologna, che presenterà il libro Il paese che siamo (Mondadori) in collaborazione con la libreria e spazio culturale POPUP di Perugia.

Trrmà live. Il concerto di sabato 24 giugno

Ad aprire Piattaforma Live sarà l'atteso concerto degli Trrmà, progetto di Giovanni Todisco (batteria) e Giuseppe Candiano (elettronica) tra elettroacustica astratta, groove jazz e elettro-hip hop. Influenzati dalla più ricercata scena di beatmaking ma nella prospettiva di una live band, il duo milanese Trrmà ha pubblicato diversi dischi per etichette come 577 Records (USA), Hyperjazz Records (ITA), Becoq (FR) e collabora con alcuni importanti artisti avantgard. Il concerto è promosso in collaborazione con l'IndieRocket Festival di Pescara.

Le attività di agosto e settembre, prime anticipazioni

In agosto – martedì 22 – già confermato l'incontro con la popolare giornalista e autrice Loredana Lipperini, che presenterà il suo nuovo libro La strada giusta (Tetra). In programma poi la realizzazione – a cura del graphic designer Daniele Pampanelli, coordinatore del collettivo Becoming-X – di una nuova opera site specific, nel campo da basket adiacente alla piattaforma, che sara? donata alla collettivita?, impreziosendo lo spazio e rappresentando una risorsa di promozione turistica permanente del territorio, in particolare verso tutti gli appassionati di street art. Ma “dal vivo” – nel senso della partecipazione diretta del pubblico, nel segno di un turismo autenticamente esperienziale – sara? anche la passeggiata per conoscere la storia (e le storie) di Umbertide, a cura dell'associazione umbertidese “Effetto Cinema”, che a settembre muovera? proprio dalla Piattaforma per arrivare al Museo Rometti, in un ideale collegamento tra epoche, concludendosi con una visita guidata alla scoperta di una delle eccellenze produttive e artistiche piu? importanti di tutta la regione.