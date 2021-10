Alla scoperta di piante antiche e bacche selvatiche del Bosco di San Francesco con il FAI

Intero: 8 €; Ridotto (4-18 anni) e Iscritti FAI: 6 €. Ingresso gratuito per chi si iscrive al FAI in loco

Prezzo Intero: 8 €; Ridotto (4-18 anni) e Iscritti FAI: 6 €. Ingresso gratuito per chi si iscrive al FAI in loco

I sentieri del Bosco di San Francesco, Assisi, bene del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano , riservano sorprese a chi li sa esplorare con attenzione. Come può una piccola mela rappresentare un frammento di civiltà dimenticate, di mondi e intere comunità del passato? È ciò che indaga la Fondazione Archeologia Arborea, associazione che da 40 anni promuove la ricerca sulle varietà antiche di piante da frutto del Centro Italia; e sarà il tema della giornata di domenica 24 ottobre al Bosco di San Francesco, tutta dedicata alle bacche e ai frutti selvatici antichi e dimenticati che si possono incontrare lungo i sentieri silvestri. Per l’occasione, il Bene del FAI sarà scenario di passeggiate in mezzo alla natura e laboratori dalle ore 10 alle 19, nonché di una mostra pomologica dedicata alle preziose varietà locali di frutta – bella ma non commestibile – che è importante imparare a osservare e riconoscere.

Il programma della giornata

Dalle ore 10 alle 13 Antiche varietà di frutta e bacche belle e buone, ma non per tutti: mostra pomologica nella affascinante chiesa romanica di Santa Croce, a cura di Isabella dalla Ragione;

Dalle 10.30 alle 12, Passeggiata nel Bosco tra curiosità, goloserie e pericoli nascosti: un viaggio alla scoperta della flora edule e velenosa del Bosco di San Francesco, a cura di Aldo Ranfa e Chiara Proietti, del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università di Perugia;

Alle 12, Indovina chi li mangia? A ciascun animale il suo frutto!: laboratorio per bambini di ogni età a cura di Hyla Group per scoprire quali specie animali si nutrono di more, rosa canina e corbezzoli;

Alle 12.30 Isabella dalla Ragione e Chiara Proietti rispondono a domande e curiosità;

Dalle 15 alle 15.45 e dalle 15.45 alle 16.30 laboratorio sugli oli essenziali e i loro utilizzi, in compagnia dell’agronoma Valentina Fuoco, esperta nella produzione di piante officinali.

Si raccomandano scarpe e abbigliamento comodi