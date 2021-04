Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), un webinar di ANCI sul tema

Il 7 aprile, in modalità online, si svolgerà l'incontro sul tema: “Gli apporti dagli Enti locali e dagli operatori economici della Regione Umbria per la definizione e attuazione PNRR”

Mercoledì 7 aprile, a partire dalle ore 9.30, sulla piattaforma Go to meeting, si svolgerà in webinar: “Gli apporti dagli Enti locali e dagli operatori economici della Regione Umbria per la definizione e attuazione del piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR)”. A promuoverlo è Anci Umbria. L'incontro servirà da confronto per i diversi esperti di programmazione comunitaria e program management, per un aggiornamento, con approccio operativo, su stato di definizione del PNRR, i suoi contenuti, modalità e tempi di attuazione.

La regione Umbria potrà beneficiare di importanti ricadute derivanti dall’attuazione del piano, a patto di trovare una repentina operatività. In vista di questa impegnativa e irripetibile opportunità per la regione e per l’intero Paese.

Programma dell'incontro online

Ore 9.30 - Introduzione

Dott. Silvio Ranieri –Segretario generale ANCI Umbria Contenuti e Programma

Ore 10:00 - 12.00

Introduzione al NEXT GENERATION e al PNRR: Riforme e Investimenti (progetti) attesi; Cosa ci chiede la Commissione: Baseline, Milestone, Target, Stime di costo, Timeline e Impatto; Governance e Implementation: come attuare il Piano, criticità e proposte operative; Il supporto al Project e Program management del Piano: criticità riscontrate nel contesto nazionale, azioni correttive e best practice europee da contestualizzare per il successo del Piano.

Interverrano:

Angelo Bianchi, Ingegnere Project Management Professional®,esperto di public procurement

Raffaele Colaizzo, Economista, esperto di programmazione e gestione delle politiche di sviluppo e coesione

12.00 -12.30 – Gli apporti delle Amministrazioni Centrali e degli Enti locali nell’attuazione del Piano

Interverrano:

Gabriele Giottoli - Assessore marketing territoriale – sviluppo economico e progettazione europea – turismo – Perugia digitale e smart city – partecipazione del cittadino e relazioni con le parti sociali- Comune di Perugia

Benedetta Salvati - Assessore Ambiente - Igiene Pubblica - Verde Pubblico - Tutela del Territorio e del Paesaggio - Efficientamento Energetico - Rifiuti - Trasporti - Lavori Pubblici - Arredo e Decoro Urbano - Servizi Cimiteriali - Smart City - Agenda Urbana- Comune di Terni

12.30 -13.00 - Dibattito

Ore 13:00 - Conclusioni

Carlo Cipiciani- Direttore regionale Risorse, programmazione, cultura, turismo Autorità di gestione POR FESR e FSE 2014-2020 – Regione Umbria



Per prendere parte alla riunione da computer, tablet o smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/197976805

Codice accesso: 197-976-805