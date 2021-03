Il pianista umbro Alessandro Deledda e il suo nuovo album "La linea del vento"

Una produzione dall’etichetta “Le Vele/Egea”, il disco si presenta come una narrazione di storie e vicende dal tocco lirico, delicato, sensibile. E' il terzo lavoro dell'artista umbro

Arriva una nuova pubblicazione musicale "made in Umbria". L'autore è il pianista e compositore Alessandro Deledda, la cui vocazione è multiforme: dal jazz all'elettronica, con significativi trascorsi al fianco di altri artisti jazz di fama. Deledda vanta guà due dischi all’attivo (“Conception & Contamination” e “Morbid Dialogues”). Il poliedrico musicista umbro ha dato una svolta alla sua produzione con “La linea del vento”.

Si tratta di un lavoro di solo pianoforte maturato duante la pandemia e dedicato a temi musicali liberamente ispirati senza concepimento scritto; una suggestiva estemporanea, libera, tratta da una take in studio di libera improvvisazione melodica senza editing e senza tagli, un parto di getto di melodie accuratamente in sequenza.

L’intento dell'artista è quello di ricavare un’opera con una struttura piuttosto semplice, fluida più per densità emotiva, che per una ricerca virtuosa.

Pubblicato dall’etichetta “Le Vele/Egea”, il disco contiene 11 tracce in cui l’autore è un pianista che narra storie e vicende dal tocco lirico, delicato, sensibile. “La linea del vento” è un lavoro discografico dove temi, atmosfere, spunti melodici, ambiti sonori, vengono generati in modo fluido, spontaneo. L'itinerario comporta riferimenti al linguaggio jazz, ai colori musicali della popular music si integrano e si alternano senza soluzione di continuità.

Pubblicato il 5 marzo in cd (reperibile in tutti i negozi di dischi e su ordinazione) e ora anche nei digital stores, “La linea del vento” ha già trovato approvazione fra il pubblico nei social e nei motori di ricerca grazie a “Il giocoliere” uscito come primo singolo con video su YouTube che ha anticipato l’album e a “Ginevra”, il secondo singolo che ha ufficializzato ora l’uscita del disco con un secondo suggestivo video.

Parte dei ricavati del disco saranno devoluti ad associazioni che si occupano della difesa degli animali.