NUOVI EVENTI Pian di Massiano, dal 1 al 4 giugno “I love Fish” il festival gastronomico legato al pesce di mare e di lago

È dalle acque dolci che parte il percorso della pesca locale in Umbria, un’attività dalla quale nascono i piatti tipici del lago Trasimeno e che racconta, non solo il territorio, ma anche il legame con la Costa Adriatica. Saranno le comunità di fiume, lago e mare a costruire il calendario della data 0 dell’evento “I love fish” in programma dal 2 al 4 giugno 2023 a Pian di Massiano, Perugia.

Le quattro giornate, a ingresso gratuito, spazieranno dallo showcooking alle degustazioni, dai laboratori di cucina agli incontri culturali e dalla musica al mercato di eccellenze. Protagonista rimarrà il pesce, con un occhio di riguardo verso quello del lago Trasimeno. Le energie per la creazione della manifestazione impiegate da Un Lab, l'hub dedicato alla creatività ed alla comunicazione, sono state molte. L’intero team, con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, ha intrecciato diverse realtà ed eccellenze del territorio per ideare e organizzare un programma volto alla valorizzazione del pesce di acqua dolce e salata.

Pian di Massiano verrà divisa in diverse aree, quella del mercato, dell’adrenalina, del ristoro e per finire area agorà e area lounge. Gli stand saranno aperti dalle ore 12 alle 19 e ogni giorno ci saranno in programma laboratori dedicati al mangiar bene e degustazioni di vini. Durante la presentazione dell’evento, nella gremita sala Fiume di palazzo Donini, si è parlato di gusto e sostenibilità alla presenza dell’Assessore al commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli, entusiasta di rappresentare il comune durante l’introduzione di un evento che promuove la città sotto diversi punti di vista: “Un’idea innovativa che speriamo possa continuare con tante altre edizioni”.

Presente anche Roberto Morroni, vicepresidente e assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari e alla tutela e alla valorizzazione ambientale dell’Umbria, che afferma: “Il cibo si lega a un'offerta turistica, non si tratta di un approccio superficiale, il cibo diventa veicolo di attrazione, una porta che consente di entrare nei territori. Per questo ho apprezzato il taglio organizzativo che è stato dato all’evento, che ha messo insieme diverse

prospettive sul prodotto promuovendo una cultura del pesce”. La proposta gastronomica diventa parte del dibattito culturale e l’intero programma, spiega la produttrice dell’evento Antonella Bussotti, ha l’obiettivo di raccontare tutto quello che orbita intorno al cibo, portare il mare a Perugia e valorizzare ciò che la regione produce in ambito ittico.

A proposito della mancanza del mare, l’assessore allo sviluppo economico di Perugia Gabriele Giottoli, ricorda del mare rappresentato in uno dei quadri del grande pittore Umbro Pietro Vannucci, raccontando che già dal 500 i perugini andavano a mangiare il pesce a Fano. Un aneddoto questo che amplia gli orizzonti cittadini, rendendoli aperti e innovativi verso le proprie culture e quelle esterne, proprio come nell’intento di I Love Fish.