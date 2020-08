Musica e cinema al Barton Park di Perugia: da Finardi all'omaggio a Battisti, il programma

Cinema sotto le stelle con proiezioni fino al 30 agosto e una rassegna musicale grazie alla collaborazione con Moon in June. Per la parte musicale si comincia il 2 settembre con la Living Band che proporrà brani della PFM e di Fabrizio De Andrè. Il 3 settembre, toccherà al seguitissimo, tra i più giovani, rapper Ernia con l’apertura del perugino MadBlow (prevendita biglietti su Ticket One e Ticket Italia). Il 4 settembre il progetto B-songs.

Il 5 settembre uno dei concerti più attesi, quello con Eugenio Finardi. Uno spettacolo tra canzoni e racconti, sul palco l’assetto sarà quello di un trio acustico con Giovanni “Giuvazza” Maggiore alle chitarre e Federica Finardi Goldberg al violoncello (prevendita biglietti su Ticket One e Ticket Italia).

Domenica 6 settembre, a partire dalle 19.30, c’è ‘100 chitarre per Lucio’: un particolare omaggio a Battisti in cui a salire sul palco saranno i musicisti e gli amatori che si siano iscritti e preparati su alcuni brani immortali da suonare tutti insieme contemporaneamente (i particolari per partecipare sono sulla pagina Facebook del Barton Park). Il 9 settembre, infatti, è l’anniversario della morte del grande cantautore e per l’occasione andrà in scena questa sorta di evento-flash mob musicale. I partecipanti chitarristi che si esibiranno dovranno eseguire ‘La canzone del sole’, ‘Il mio canto libero’ e ‘Tempo di morire’.