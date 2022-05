Le piacevoli viste guidate del fine settimana a Perugia (anche in lingua inglese)

ANcora bellezze da scoprire a Perugia e dintorni con le visite guidate dedicate del fine settimana in arrivo. Sabato 14 maggio alle 10.30, l'associazione Gran Tour Perugia propone infatti il tour The Baglioni Dynasty in lingua inglese a cura di My English Perugia. Sempre sabato, alle 16, via al tour “le vie del dialetto perugino”. Che significato hanno Verzaro, Cuparella e Bulagaio? Una passeggiata in centro alla scoperta dell’origine e la storia dei toponimi dialettali più curiosi. Un viaggio temporale per ascoltare la voce dei luoghi e capire meglio la loro peculiarità.

Domenica, alle 10, torna l’appuntamento con il sempre apprezzato percorso di trekking urbano Perugia Etrusca per conoscere le origini della città con una passeggiata e la visita Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. Il costo è di 15 euro compreso biglietto del Pozzo gratis fino ai 6 anni, 10 euro fino ai 10 anni.

Ancora domenica, ma alle 11, la visita guidata “Perugia Insolita”. Risalendo “la Lungara”, come veniva chiamata corso Garibaldi, ed entreremo in luoghi speciali: la chiesa di Sant’Agostino, la Domus Pauperum, il tempio di San Michele Arcangelo. Veri e propri scrigni d’arte, simbolo di identità di questo antico borgo popolare e spirituale. A seguire, per chi lo desidera, pranzo sociale in piazza Lupattelli a cura dei ristoratori di Corso Garibaldi District.