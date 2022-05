Riprocessare Dante dopo 700anni a Perugia: fu sentenza giusta o politica?

Riprocessare Padre Dante a settecento anni di distanza. Evento che unisce letteratura e cultura forense. Organizzato dall’Associazione italiana Giovani Avvocati, sezioni di Perugia e di Firenze. Fu sentenza “genuina” o pilotata dalla politica? Insomma: Dante fu costretto per malignità e spirito di vendetta a “provare come sa di sale lo pane altrui e qual è duro calle lo scendere e l salir per l’altrui scale”? A questo e ad altri interessanti interrogativi proverà a rispondere un selezionato gruppo di giuristi e uomini di cultura, venerdì 20 maggio, alle 17:00, al Teatrino della Sapienza (Via della Sapienza, 6).

Insomma, come dice il titolo: “Furono sentenze politiche”? Dopo i saluti di Alessandro Ciglioni e Tommaso Bendinelli, l’introduzione di Elisabetta Sarti e gli interventi di Alessandro Traversi, Alessandro Cannevale e Paolo Micheli, un dibattito fra gente che di processi sa qualcosa. Moderatore, Valter Biscotti. Di certo sarà una bella sfida intellettuale. Ma anche una fertile occasione di confronto su un tema tanto sentito come il settimo centenario dantesco.