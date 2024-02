Per Pasqua i Baci Perugina diventano uova con la firma di Antonio Colomboni

Proseguendo la collaborazione con Antonio Colomboni – che quest’anno ha celebrato il San Valentino di Baci con una speciale edizione illustrata – Baci Perugina presenta a Pasqua due novità esclusive in grande formato: le uova Baci Perugina Fondente e al Latte con granella di nocciole designed by Antonio Colomboni. Ma la vera novità sta nella grafica unica che avvolge le due creazioni.

Dopo aver veicolato l’amore universale attraverso i suoi disegni esplosivi sui cartigli di Baci, Antonio Colomboni reinterpreta – attraverso l’incarto delle uova e le sorprese all’interno - la sua concezione di primavera e tutti i sentimenti che questa suscita, dalla voglia di evasione alla gioia fino al risveglio delle emozioni.

Ecco perché protagonista della grafica delle due nuove confezioni di Baci è una figura a mezzo busto che fiorisce all’interno di un vaso e, afferrando un petalo, si diletta con il gioco degli innamorati, l’intramontabile “m’ama non m’ama”. Ma non solo, anche gli stessi colori dell’incarto, tipici della primavera, riportano a sensazioni di vitalità e vivacità.

Oltre alla grafica, anche le sorprese contenute all’interno delle due uova in edizione limitata sono pensate e realizzate dall’illustratore. Si tratta di tre magneti differenti e rappresentanti una “finestra sulla primavera”, disegnati con le sue tipiche raffigurazioni attraverso i simboli e i colori della stagione.

“Per il progetto delle Uova Baci Perugina mi sono lasciato ispirare dalla primavera, un'esplosione di fiori e colori che ci immerge subito in un'atmosfera di nuova felicità. - dichiara l’illustratore Antonio Colomboni - Ho cercato di creare delle aperture, delle finestre sulla primavera al cui interno i miei personaggi si trasformano in un bouquet di fiori, si immergono in campi fioriti e sprigionano gioia e divertimento.”

Una grafica moderna, vivace ed accattivante nata dall'estro creativo dell'illustratore Antonio Colomboni, che avvolge le uova e che, ancora una volta, ha saputo tradurre in immagini l'esperienza delle emozioni, arricchendo l’incarto di gioia, spensieratezza e leggerezza.