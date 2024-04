Si parte con Perugia1416: la nona edizione celebra i seicento anni della morte di Braccio Fortebraccio

Come ogni anno, la presentazione del programma Perugia1416 si arricchisce della presenza di un’opera d’arte di un artista perugino. L’edizione precedente ha visto protagonista il Braccio di Mano, mentre quest’anno, nel salone d’onore di Palazzo Donini, è la ceramica di Lucio Manna che raffigura Braccio Fortebraccio a catturare l’attenzione. L’opera evoca un senso di continuità e riscoperta del passato, in linea con lo spirito della manifestazione.

“È veramente una festa perché, in tanti eventi che la vanno a comporre, la cosa principale che è quella della coesione della comunità” ha sottolineato la presidente di Perugia1416, Teresa Severini, durante la conferenza che si è svolta oggi, venerdì 19 aprile.

La nona edizione, che si terrà dal 14 al 16 giugno 2024 con un’anteprima il 13 giugno, commemora il sesto centenario dalla morte di Braccio Fortebracci. La città di Perugia si trasforma in un palcoscenico medievale, offrendo un programma denso di eventi come l’ingresso trionfale di Braccio, giochi medievali, un corteo storico, esibizioni di artisti di strada e dimostrazioni di antichi mestieri.

L’evento è organizzato dall’Associazione Perugia1416 Aps con il patrocinio di altri enti e vede la partecipazione attiva dei cinque Rioni cittadini, che contribuiscono a ricreare l’atmosfera di festa tipica di un borgo medievale. Tra le numerose attività in programma figurano il Tiro con l’arco, la Mossa alla torre, la Corsa del drappo e la Pax Perusina, che culminerà con l’ingresso notturno di Braccio in città. Il punto culminante sarà il grande corteo storico della domenica pomeriggio, ispirato quest’anno al tema del "viaggio".

È inoltre prevista si la partecipazione di una delegazione della festa medievale della città francese di Perouge, segno di un legame culturale che si rafforza anno dopo anno.



Programma

PERUGIA1416 ANTEPRIMA

24 MAGGIO

ore 1.00: presentazione del palio d'artista 2024

7 GIUGNO

ore 17,30. Fondazione Perugia, Sala delle Colonne a Palazzo Graziani. Corso Vannucci: convegno Aseicento anni dalla morte di Braccio Fortebracci, riflessioni sul'impronta storico politica del tempo e dei territori di Braccio Fortebracci".

Relatori: Tommaso Di Carpegna. Filippo Orsini, Fabio Marcelli, Roberto Lamponi.

DA MARTEDÌ 11 GIUGNO

ore 10.00

*esposizione costumi eco designed prodotti da studenti dell'IID e del Palio 2024 prodotto dallo studente ABA vincitore del concorso "Palio d'artista" (Vetrina Fondazione Perugia, Corso Vannucci)

* la storica vetrina della pasticceria Sandri (corso Vannucci) omaggia Perugia1416 con scultura in pasta di zucchero a sorpresa

ore 19.30:

* Apertura taverne Rionali. Rimarranno aperte fino a Domenica 16 giugno

GIOVEDÌ 13 GIUGNO: PREVIEW DI PROGRAMMA

12.00-13.00:

* apertura mostra Altera Effigies (Sala Ex-Misericordia e sede Perugial416, via Oberdan 50)

17.30:

* Tavola rotonda "Ciaramicola, il dolce amato dai Perugini"

19.15:

* a cura del Gruppo Teatrale Sant'Andrea del Magnifico Rione Porta Santa Susanna, con la partecipazione della Compagnia de danza medievale de Peroscia, spettacolo Scene di vita medievale presso la piazzetta Santo Stefano in Via dei Priori. In caso di pioggia, l'evento si terrà all'interno della chiesa di Santo Stefano

VENERDİ 14 GIUGNO

10.30

* Inaugurazione della Contrada dei Mestieri Distretto Artigiano Medievale (Via Maestà delle Volte). Banchi di antichi mestieri con dimostrazioni dal vivo, compresa la battitura della moneta del tempo, il Grosso perugino

* Apertura banco informazioni Perugial416

* Inaugurazione di Pagine di Medioevo-Mercato librario (Centro Espositivo Galeazzo Alessi, Via Mazzini, a cura della Libreria Grande di Perugia), salotto letterario con presentazioni. mostra di modellistica "Perugia e i suoi rioni in miniatura" e dimostrazioni di gioco al Ludus Perusinus

17.00.

* Visita guidata a "I luoghi di Braccio" (1h da Piazza Matteotti a San Francesco al prato: 12€. gratuito sotto 12 anni, dog friendly, prenotazione 3713116801 o ciao@grantourperugia.it)

18.00:

* Santa Messa in Cattedrale, celebrata dall'Arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, S.E. Ivan Maffeis e cerimonia di benedizione del Palio, degli stendardi dei Rioni, dei ragazzi di bandiera e tamburo e degli atleti a seguire: (Piazza IV Novembre)

19.00:

* Gara di Tiro dell'Arco in piazza IV Novembre

19.30:

* Apertura Taverne

22.00:

* Pax Perusina: Ingresso di Braccio Fortebracci in Perugia (Piazza IV Novembre) spettacolarizzato dai figuranti dei rioni, Coro delle Cantarine di Porta Sole ed esibizione dei loro tamburini, danze con la Compagnia de danza medievale de Peroscia, musiche dirette dal M° Vladimiro Vagnetti

SABATO 15 GIUGNO

Dalle 10.00

* Pagine di Medioevo Mercato librario (Borsa Merci, Via Mazzini), salotto letterario con presentazioni, mostra di modellistica "Perugia e i suoi rioni in miniatura" e dimostrazioni di gioco al Ludus Perusinus

* Contrada dei Mestieri Distretto Artigiano Medievale (Via Maestà delle Volte)

* Apertura banco informazioni Perugial416

* Esibizione di artisti di strada e musici lungo le vie del Centro

* Living history in piazza a cura della Compagnia del Grifoncello

* Torneo cavalleresco per bambini con TIEFFEU (Piazza IV Novembre)

* Trekking teatrale lungo le vie del Centro Storico per scoprire luoghi nascosti e storie antiche di Perugia, a cura di Stefano Venarucci e Tieffeu.

Partecipazione gratuita. Ritrovo e termine davanti all'ingresso della Galleria Nazionale dell'Umbria in Corso Vannucci, durata 1h e 20. A seguire replica.

11.00:

* Civitas Perusina, visita guidata gratuita a: Nobili Collegi della Mercanzia, del Cambio e sale comunali di Palazzo dei Priori con la guida eccezionale dello storico dell'arte Franco Ivan Nucciarelli

11.30:

* presentazione e degustazione de La mejo Ciaramicola: Ciaramicole a confronto da ogni Rione 15.00%

* Proiezione in loop del trailer della Docu Fiction "Braccio 3.0" (Palazzo dei Priori, Sala dei Notari)

* Visita guidata a "I luoghi di Braccio" (Ih da Piazza Matteotti a San Francesco al prato; 12€, gratuito sotto 12 anni, dog friendly, prenotazione 3713116801 o ciao@grantourperugia.it)

16.30:

* Esibizione Tamburini della Nobilissima Parte de Sopra di Assisi e Sbandieratori di Assisi (Piazza IV Novembre);

17.30:

* Mossa alla Torre (Piazza Matteotti), la seconda gara. (Al termine, corteo verso Piazza IV Novembre, per la seconda gara, preceduti da sbandieratori in azione) 20.00:

* Apertura Taverne

DOMENICA 16 GIUGNO



dalle 10.00

* Contrada dei Mestieri Distretto Artigiano Medievale (Via Maestà delle Volte) Banchi di antichi mestieri con dimostrazioni dal vivo, compresa la battitura della moneta del tempo, il Grosso perugino

* Pagine di Medioevo-Mercato librario (Borsa Merci, Via Mazzini), salotto letterario con presentazioni, mostra di modellistica "Perugia e i suoi rioni in miniatura" e dimostrazioni di gioco al Ludus Perusinus

* Esibizione di artisti di strada e musici lungo le vie del Centro

* Apertura banco informazioni Perugial416

* Living history in piazza a cura della Compagnia del Grifoncello

* Trekking teatrale lungo le vie del Centro Storico per scoprire luoghi nascosti e storie antiche di Perugia, a cura di Stefano Venarucci e Tieffeu.

Partecipazione gratuita. Ritrovo e termine davanti all'ingresso della Galleria Nazionale dell'Umbria in Corso Vannucci, durata th e 20'. A seguire replica.

* Torneo cavalleresco per i bambini con TIEFFEU (Piazza IV Novembre).

Anche i più piccoli potranno assistere a duelli di spada o vivere il fascino di un torneo cavalleresco... di gommapiuma, tutto per loro! * Visita guidata a "I luoghi di Braccio" (Ih da Piazza Matteotti a San Francesco al Prato; 12€, gratuito sotto 12 anni, dog friendly, prenotazione 3713116801 o ciao@grantourperugia.it)

* Proiezione in loop dei due primi episodi della trilogia Docu-Fiction "Braccio 3.0" (Palazzo dei Priori, Sala dei Notari); la terza è visibile su Amazon Prime Video alla sezione Documentari 16.00:

* Esibizione Sbandieratori di Gubbio

17:00:

Partenza del Corteo della Reggenza dalla sede di Perugia1416 (Via Oberdan 50) verso la Piazza Grande (Piazza IV Novembre)

17.15:

* Partenza del Corteo di Braccio da Piazza della Repubblica lungo il Corso Vannucci verso la Piazza Grande (Piazza IV Novembre)

17 30:

* Il Corteo della Reggenza incontra il Corteo di Braccio in Piazza Grande (Piazza IV Novembre); salita al Palazzo dei Priori. Sotto il Grifo, simbolo di Perugia, il Primo Priore consegna al nuovo signore le chiavi della Città

17.40

* Partenza del Gran Corteo in onore di Braccio da Piazza della Repubblica lungo Corso Vannucci verso la Piazza Grande (Piazza IV Novembre). I cinque Rioni stilano nell'ordine della classifica della precedente edizione ed interpretano il tema univoco 2023 incentrato sul "Vlaggio". Saranno giudicati dalla Giuria per l'attinenza storica, l'interpretazione e la scenografia. Seguono, nell'ordine, le delegazioni ospiti: Montone (Donazione della Santa Spina), Torgiano (Compagnia dei Tavernieri e Vignaioli della Comunità di Torgiano), Gualdo Tadino (Giochi delle Porte), Corciano (Proloco Corciano Festival), Camerino (Corsa alla Spada), Senigallia (Il Solenne Ingresso), Visso (Torneo delle Guaite), Todi (La Disfida di S.Fortunato Arcus Tuder), Fabriano, Narni (Corsa dell'Anello) a seguire:

* Corsa del Drappo, terza ed ultima gara sportiva: (Piazza IV Novembre, Corso Vannucci, Piazza della Repubblica e ritorno), staffetta di velocità e resistenza

19.00:

* Solenne proclamazione del Rione vincitore (Scala del Palazzo dei Priori). Il Capitano del Popolo sfila il collare della vittoria dal collo del Capitano del Rione vincitore della precedente edizione e lo affida, per tutto un anno a venire, al Capitano del Rione che avrà conquistato il Palio 2024

19.30

* Apertura Taverne per chiudere in amicizia la sfida e la serata!