Perugia1416, ecco il Palio 2024 e le date

Il Palio dell’edizione 2024 di Perugia1416 porta la firma di Maria Serena Colombo. L’opera ha vinto il concorso “Un palio d’artista", indetto dall’associazione di promozione sociale Perugia1416 e riservato agli studenti dell'Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, aggiudicandosi così il premio di 500 euro, offerto dall’associazione.

La svelatura del Palio, la presentazione e premiazione dello studente si sono tenuti questa mattina (sabato 25 maggio), presso le Logge di Braccio in piazza IV Novembre a Perugia, alla presenza di Teresa Severini, presidente dell’Aps Perugia 1416, e Giovanni Timpani, docente responsabile artistico nominato dall’Accademia, che ha commentato il dipinto dal punto di vista tecnico-artistico. Presente anche Carlo Paolocci, presidente di Aurs (Associazione Umbra Rievocazioni Storiche) che ha annunciato che il 6, 7 e 8 settembre 2024 al parco della Città della Domenica, a Perugia, è in programma “Umbria Historica”. “E’ una manifestazione ‘vetrina’ – ha detto Paolocci – di tutte le nostre manifestazione regionali ma non solo. Parteciperanno molte associazioni regionali, provenienti da tutta Italia, con i propri stand e i gruppi storici di maggior rilievo”.

Teresa Severini, nell’annunciare il nome del vincitore del Palio, ha sottolineato la scelta unanime della commissione che ha valutato positivamente, dal punto di vista tecnico e interpretativo, l’opera di Maria Serena Colombo, con la seguente motivazione: “Il confronto tra le due principali figure della composizione rende l’insieme particolarmente originale dal punto di vista iconografico e armonico dal punto di vista cromatico. I richiami iconografici richiesti dal bando dell’Associazione Perugia1416 risultano efficacemente risolti e proposti”. Ha poi commentato: “La scelta è stata davvero difficile, anche se unanime: questa volta ho trovato tutti gli elaborati meritevoli, un peccato dover fare una scelta. In particolare, dopo un plauso a tutte le proposte, la commissione ha espresso all’unanimità una menzione di merito per il secondo classificato - l’opera ‘Il trionfo di Braccio da Montone’ di Alessandro Sciscione, vincitore della scorso palio - per l’interpretazione iconografica storico-artistica della tematica”.

Colombo, al primo anno di Pittura, ha descritto infine l’iter che l’ha portata a scegliere soggetto e composizione del dipinto riportandone il concept.

A decretare l’opera vincitrice del bando è stata la commissione composta da: Maria Teresa Severini, presidente dell’Aps Perugia1416 e presidente di Giuria; Leonardo Varasano, assessore alla Cultura Comune Perugia; Tiziana D’Acchille, direttrice dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia; Giovanni Timpani, docente di Incisione dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e responsabile artistico nominato dall’Accademia; Fabio Marcelli, Università degli Studi di Perugia; Riccardo Bachiorri, vice presidente dell’Associazione Perugia 1416.

Il Palio sarà conteso tra i 5 Rioni cittadini durante la nona edizione di Perugia1416, che si terrà nell’acropoli perugina dal 14 al 16 giugno prossimi (con un’anteprima il 13 giugno).

Il prossimo appuntamento è in programma il 7 giugno (ore 17,30), presso la Fondazione Perugia, situata a Palazzo Graziani a Perugia, con un articolato convegno dal titolo: "Le terre di Braccio. Giornata di studi in occasione dei 600 anni dalla morte di Braccio da Montone".