Musica e cinema nel segno di Sergio Piazzoli e del Postmodernissimo: il Barton Park diventa Arena

Con l’esibizione dei Cccp di venerdì 28 giugno, al Barton Park prende il via ufficialmente il ricco calendario di appuntamenti che ci terrà compagnia nel corso dell’estate per il tempo libero di qualità. Protagonista della stagione estiva 2024 sarà la Barton Arena il nuovissimo spazio dedicato alla cultura.

“Siamo felicissimi di inaugurare la nuova Arena all’interno del Barton Park, è uno spazio che abbiamo desiderato tantissimo, uno spazio dedicato all’arte, alla cultura e allo spettacolo che va ad arricchire il Barton Park” raccontano i fondatori del Gruppo Barton. “La Barton Arena è stato un importante investimento per noi, un ulteriore dono alla città che abbiamo voluto realizzare per rendere il Barton Park ancor più bello e aggregante e in qualche maniera anche per ringraziare tutte le persone che in questi anni ci hanno dato fiducia con le nostre attività commerciali. La nuova Arena può ospitare grandi eventi, fino a circa 3000 persone - spiegano - ad eventi più piccoli, con meno partecipanti e il vero valore aggiunto di questo progetto è che l’Arena sarà operativa senza dover chiudere il parco.”

A tale proposito, saranno oltre 2500 gli spettatori per il debutto a Perugia dei Cccp. La band punk rock italiana nata a Berlino Ovest nel 1982, dopo 40 anni dal suo ultimo album, si riunirà in occasione di un tour celebrativo che, già sold out in Germania, tocca poche città in Italia, tra cui il capoluogo umbro con la tappa al Barton Park. Il concerto dei Cccp sarà il primo di quattro eventi musicali organizzati nell’ambito di “Sergino Memories”, l’iniziativa in ricordo del visionario musicista e organizzatore di eventi perugini Sergio Piazzoli a dieci anni dalla sua scomparsa, manifestazione a cura di Wladimiro Boccali, Patrizia Marcagnani e Stefano Mazzoni. Sabato 29 giugno, altro importante evento: a partire dalle 20:00, si alterneranno sul palco della Barton Arena tanti musicisti locali per una entusiasmante serata a ingresso gratuito dedicata interamente all’Umbria e ai suoi talenti. Mercoledì 28 agosto, invece, direttamente da Londra, a scatenare la Barton Arena a suon di jazz e ritmi afro caraibici ci penseranno i Kokoroko. Il gran finale sarà giovedì 29 agosto con Francesco De Gregori alla Barton Arena: il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato da sempre la storia della musica italiana.

Il palinsesto dell’estate 2024 al Barton Park non si ferma qui. La Barton Arena si trasformerà in Barton Arena Cinema. Infatti, dal 7 luglio al 25 agosto, si vestirà da cinema sotto le stelle a cura dell’esperienza e della professionalità del Post Modernissimo - Anonima Impresa Sociale, che offrirà una programmazione inclusiva e aperta a tanti tipi di pubblico, con titoli d'autore e film dal sapore pop, perfetti per il clima estivo. Non è tutto. ‘Fuori Post’ garantirà la gratuità d’accesso per tutte le bambine e tutti i bambini oltre che per le ragazze e i ragazzi di età compresa tra 0 e 17 anni. Particolarmente interessante sarà poi il progetto "FuoriKids", momenti laboratoriali destinati ai più piccoli in occasione delle proiezioni dedicate ai film per famiglie. A rendere ancor più speciale il cinema alla BARTON ARENA contribuirà, inoltre, la visita di ospiti importanti, tra i quali i famosi registi Nanni Moretti e Saverio Costanzo.

“Siamo felicissimi poter dire che l’estate 2024 sarà piena di eventi all’insegna di musica, arte e cultura e poter accogliere così tanti artisti di grande spessore come quelli presentati, è per noi fonte di grande orgoglio. Questa stagione la vogliamo considerare come la “stagione zero”, pertanto è assoluta volontà nostra accogliere al parco chiunque voglia organizzare eventi artistici e culturali di qualità” fanno sapere dal Gruppo Barton, anticipando che altre belle novità sono già in programma per la stagione autunno-inverno.