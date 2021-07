Alla scoperta di Perugia con le visite guidate di Gran Tour: il programma completo del prossimo fine settimana

Orario non disponibile

Per chi ama l'arte e deisdera scoprire o riscoprire le meraviglie di Perugia, tornano nel fine settimana le visite guidate di Gran Tour Perugia.

Giovedì 22 luglio ancora un appuntamento con la visita guidata alla Chiesa del Gesù in piazza Matteotti e ai suoi oratori sovrapposti. L’appuntamento è alle 17.20 davanti alla chiesa del Gesù.

Costo 10 euro, gratuito fino a 12 anni, durata circa un’ora.

Venerdì 23 luglio, in occasione dei venerdì del Borgo Bello, alle 18 visita guidata a “L’orto medievale, tra natura e simbologia” alla scoperta del giardino dell’Eden, il bosco Sacro e le aiuole delle erbe officinali della simbologia e delle piante che si trovano nell’abbazia di San Pietro. Costo 10 euro, gratuito fino a 12 anni, durata circa un’ora. Al termine aperitivo esoterico al Ristorante Locanda do' Pazzi in corso Cavour (calice di vino + super cicchetto veneziano 10 euro).

Tutti i sabati (ma anche martedì) alle 17 “Perugia Etrusca”: trekking urbano sulle tracce etrusche visibili in città per osservare le mura e le porte. La visita guidata, di 3 km, durerà circa 2 ore. Costo 15 euro, compreso nel biglietto c’è l’ingresso al Pozzo Etrusco.

Sabato 24 luglio, alle 18.30, “L’oratorio di San Bernardino”, massimo esempio di arte rinascimentale in città a cielo aperto. Scopriremo la sua storia e ammireremo l’elegante facciata, armonioso capolavoro di Agostino di Duccio. Costo 10 euro, gratuito fino ai 12 anni. La visita durerà circa un’ora.

Domenica 25 luglio, alle 18 e alle 21, “Un giorno nel medioevo”. Dall’alba al tramonto rivivremo la quotidianità di una giornata nella Perugia medievale.

Costo 10 euro, gratuito fino ai 12 anni, durata circa un’ora.