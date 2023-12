Perugia, via dei Priori in festa con Natale a priori, il programma

Forti del ‘pienone’ di turisti che hanno affollato Perugia e la sua acropoli durante il fine settimana dell’Immacolata, proseguono gli eventi del cartellone Natale a Priori, messo a punto dall’Associazione Priori e realizzato in collaborazione con il Tavolo delle Associazioni, il Consorzio Perugia in centro, le associazioni Aps Star Light, Articity, Musicittà, Magnifico Rione di Porta Santa Susanna e i Madrigalisti di Perugia, grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Perugia.

“Via dei Priori è una via storica e particolare – ha spiegato Maria Antonietta Taticchi, presidente dell’associazione Priori – che è riuscita, grazie anche alla tenacia di questa associazione, a mantenere e a favorire l’apertura di laboratori artigianali e attività commerciali uniche, che non troviamo in altre vie del centro storico. In questo periodo dell’anno è ancora più magica e la gente può trovare tante idee regalo originali di qualità e fatte a mano. Il nostro obiettivo è mantenere viva e attraente questa via e custodire il suo patrimonio economico, culturale e sociale, per i residenti e per i turisti”.

Numerosi gli eventi in programma e il prossimo appuntamento è con la cultura, giovedì 14 dicembre alle 17 nella Chiesa di Santo Stefano, in via dei Priori, quando sarà presentato il volume ‘Indagine su Perugia, le origini della città’ di Giuliano Mignini, edito da Intermedia. Ne parleranno con l’autore Luana Cenciaioli, già direttore dei Musei archeologici dell’Umbria e Claudio Lattanzi, editore e giornalista. Sabato 16 dicembre, in occasione della Giornata nazionale dello Spazio promossa dall’Unione astrofili italiani, la Torre degli Sciri ospiterà ‘Viaggio nello Spazio’ alle 18, a cura di Star Light. Ci sarà una breve introduzione su sonde, lander, rover e poi si procederà alla costruzione della sonda New Horizons. Se il tempo lo permetterà, ci sarà anche l’osservazione del cielo ‘profondo’ dalla terrazza della Torre. L’iniziativa è riservata ad un massimo di tre gruppi composti ciascuno da 10 partecipanti e avrà una durata di 45 minuti per ogni visita. Il contributo è di 10 euro a persona. Informazioni e prenotazione obbligatoria al numero 380.7784841 o scrivendo una e-mail a info@starlightgroup.it. Domenica 17 dicembre le vie del centro risuoneranno di musica, alle 16 con la Banda di Babbo Natale, a cura del Consorzio Perugia in centro, e alle 18 all’auditorium san Francesco al Prato dove un ricco organico composto da voci soliste, trio jazz e un grande coro di oltre 70 voci eseguirà la Gospel Mass di Robert Ray, un’opera capace di coniugare l’irresistibile groove del gospel alle affascinanti armonie della musica sacra per celebrare in maniera unica le festività. L’evento, diretto da Carmen Cicconofri, è a cura dell’associazione Musicittà e vedrà tra i protagonisti Coristi a Priori, Coro polifonico Città di Tolentino, Manuel Magrini al pianoforte, Pietro Paris al contrabasso e Lorenzo Brilli alla batteria (informazioni e prenotazioni: https://gospelmassperugia.eventbrite.it).

A questi eventi si aggiunge la possibilità di ammirare, fino al 7 gennaio, i presepi allestiti in alcune vetrine e in altre location di via dei Priori. In particolare, in via del Poggio i bambini hanno fatto un gran lavoro di squadra per allestire un loro presepe e poi c’è il presepe nella nicchia esterna della Chiesa dei santi Stefano e Valentino e i presepi esposti nella stessa chiesa, realizzati da Maestri Artigiani umbri grazie alla collaborazione con Articity. La chiesa sarà aperta e visitabile il 16, 17 e 30 dicembre e il 6 e 7 gennaio, dalle 16 alle 19. Inoltre, si potrà visitare uno dei monumenti simbolo di Perugia, punto di riferimento di via dei Priori, la Torre degli Sciri, aperta dalle 11 alle 12.30 dal 26 al 30 dicembre (esclusi i giorni 24, 25 e 31), e il 26 anche dalle 15 alle 17; prevista un’apertura straordinaria il primo gennaio e dal 4 al 7, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 (la prenotazione non è necessaria). È possibile richiedere aperture straordinarie per gruppi di almeno sei persone oltre che visite guidate e osservazioni astronomiche per gruppi di almeno dodici persone contattando l’associazione Priori al numero 393.5145793. Infine, per salutare il nuovo anno dal punto di vista più alto della città, immancabile è l’appuntamento con ‘Brindisi alla torre in una notte di fuochi’, domenica 31 dicembre dalle 23. Un’emozione unica da vivere sulla Torre degli Sciri con prenotazione obbligatoria, tramite sms o WhatsApp, al numero 393.5145793. Il costo è di 28 euro per gli adulti e gratuito per i bambini sotto i 12 anni.