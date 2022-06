Perugia Urban Night Trail, un evento di sport, bellezza e solidarietà in sinergia con la città

Sarà come sempre un evento a forte impatto emotivo la corsa non competitiva organizzata dalla Podistica Ponte Felcino Perugia Urban Night Trail, che si snoda nel centro storico della città per 9,5 km con un dislivello di circa 500 metri.

L'evento, in programma venerdì 17 Giugno con partenza alle ore 20.30, è stato presentato oggi alla stampa dal Presidente dell’Associazione Podistica Ponte Felcino, Gianni Longetti, presenti Clara Pastorelli, Assessore allo Sport del Comune di Perugia, che ha patrocinato l’evento, Maria Angela Turchetti, Direttrice del Manu, Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, Michele Bella e Luca Grilli, in rappresentanza di tutti i soci che hanno contribuito alla realizzazione del trail.

Tra le novità di quest’anno, un nuovo percorso, in parte modificato rispetto al passato per esigenze logistiche, che partendo da Piazza Matteotti, toccherà il Parco Santa Margherita, il Parco della Cuparella, l’Acquedotto, il Parco Sant’Angelo, e l’Arco Etrusco, attraversando vicoli e piazze del centro. L’arrivo è previsto sempre in piazza Matteotti.

La corsa, non competitiva, vede al momento oltre 150 iscritti, provenienti dall’Umbria ma anche da tutta Italia, che avranno modo non solo di partecipare a un momento di sport ormai consolidato nel panorama dei trail urbani, ma anche di convivialità e di turismo. L'evento, infatti, offre l’opportunità di ammirare Perugia da un punto di vista insolito, reso ancora più suggestivo dall’atmosfera del crepuscolo. Il percorso sarà adeguatamente segnalato e facilitato dalla presenza di personale apposito.

A proposito di turismo, gli accompagnatori dei partecipanti al Perugia Urban Night Trail avranno anche l’opportunità di effettuare una visita al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, guidata dalla Direttrice del Museo, Maria Angela Turchetti, che apre le porte di uno dei luoghi simbolo della città, confermando e rafforzando la collaborazione con la Podistica Ponte Felcino che dura da anni, in occasione proprio del trail. La visita ha già raggiunto i primi 40 iscritti che potranno effettuarla gratuitamente, in quanto offerta dall’associazione stessa. È comunque ancora possibile prenotarsi all’indirizzo mail info@podisticapontefelcino.it, al costo di 5 euro (minorenni gratis).

Sarà possibile iscriversi fino al 15 giugno. Il giorno della gara si potranno solo ultimare le iscrizioni già effettuate e ritirare i pettorali a partire dalle 18,30 presso il PalaPellini di Perugia.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile la quinta edizione del trail, a partire dall’amministrazione comunale e dal MANU, lo ha voluto tributare il presidente dell’Associazione Podistica Ponte Felcino, Gianni Longetti. “In questi due anni di pandemia -ha spiegato- non ci è mai sfuggito l’obiettivo e la volontà di poter riprendere alla grande. Sono stati tantissimi coloro che hanno contribuito al successo del Perugia Urban Night Trail 2022, tra cui i nostri soci, che hanno messo a disposizione il loro tempo per l’organizzazione della corsa, la Polizia Municipale di Perugia, la cui collaborazione è fondamentale per il suo svolgimento, i tanti volontari che saranno presenti sul percorso per garantire la sicurezza del percorso”.

A sostegno della ricerca contro il cancro

Il Presidente ha, quindi, ricordato che il Perugia Urban Night Trail 2022 sosterrà per il secondo anno consecutivo dopo la felice esperienza del 2019, il progetto Pink is Good della Fondazione Umberto Veronesi, per la lotta ai tumori femminili e la promozione di sani stili di vita e dell’importanza della prevenzione, con la partecipazione alla manifestazione delle Pink Ambassador del team perugino. “Abbiamo scelto il progetto Pink is Good - ha spiegato Longetti - perchè riguarda donne che sono state messe alla prova dalla vita, ma che hanno ritrovato lo stimolo giusto anche grazie alla corsa, che per loro è una sorta di terapia. Ci piace essere vicine alle Pink perugine e, attraverso loro, a tutte le donne”.