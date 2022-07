Umbria Jazz 2022, Tom Jones più forte della sciatica: il leone del Galles ruggisce ancora

Entra aiutato da un bastone e si siede sullo sgabello al centro di un palco quasi al buio. E inizia a cantare. Il bastone fa temere per le sue condizioni, la sua voce ti fa dire che ci deve essere una spiegazione, che quel supporto è per un infortunio. E, infatti, è lui stesso a spiegare che ha la sciatica, che dovrà stare seduto, che non potrà muoversi per il palco. E pazienza, canterà così. E canta Tom Jones, ottanta anni suonati, la sciatica, spiega subito, che lo affligge, ma non lo ferma di sicuro.

Alterna i suoi successi a quelli di altri mostri sacri che senza timore chiama amici. Bob Dylan e Joe Cocker per esempio, reinterpreati con la sua impronta da crooner senza tempo. Ad accompagnarlo una band con chitarre e basso elettrico, contrabbasso all'occorrenza, organo e percussioni. Poi una fisarmocnica. Un set intenso, tra il rock e il folk, un Tom Jones che non avresti detto, ma che raccoglie l'entusismo del pubblico, nel quale non mancano i più giovani.

Sex Bomb, la canzone che più facilmente lo identifica, viene stravolta, rallentata. Esce dalla disco per andare altrove, in altri lidi musicali dove la platea approda divertita. E poi inizia a lasciare le sedute, ad accolcarsi davanti alle transene per gli ultimi brani, compreso il bis. "A questo punto, sarei dovuto uscire per andare nel backstage. Bere un bicchere d'acqua o di vino. Rientrare". Come se lo avesse fatto, ancora il bastone e la sciatica, termine che ha imparato anche in italiano tanto per essere frainteso. Alla fine, però, l'ultimo brano lo canta in piedi davanti all'asta del microfono. Un omaggio al pubblico che lo ha sostenuto e acclamato e se ne torna a casa con il sorriso e la soddisfazione di una ottima performance. Il leone del Galles ruggisce ancora.