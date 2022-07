Umbria Jazz 2022, la serata cubana diventa una grande festa

La notte cubana di Umbria Jazz finisce in una festa contagiosa. Cori e balli di un pubblico che si emozionato con Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola, in formazione duo piano e voce.

E poi si è scatenato con il mix a tutta energia di Cimafunk. Funk come è facile intuire, ma anche latin e afro. Un ritmo forzennato per tutta l'esibizione, con gli spettatori che hanno preso possesso subito della transenna per ballare con Cimafunk e la sua band. Prima del bis, sono tornati sul palco anche Rubalcaba e Aymée Nuviola per alcuni pezzi insieme. Due generazioni di musica cubana si sono incontrati nella terza notte di Umbria Jazz.

Nel pomeriggio, al teatro Morlacchi, Dado Moroni si è esibito con con Eleonora Strino, Yanara Reyes McDonald e Enzo Zirilli, proponendo il viaggio musicale chiamato Itamela. Prima di iniziare a suonare, Moroni ha ricevuto il premio da parte della Fondazione Perugia come ambasciatore dell'Umbria e dell'Italia nel Mondo.

La street parade del pomeriggio ha fatto muovere a tempo le mani di centinaia di persone dietro la direzione dei Funk Off che oggi avevano un ospite speciale, Cesare, loro fan di lunga data che non mancherà un pomeriggio, ha assicurato.

Ai giardini Carducci molto applaudita l'esibizione del Samara Joy & Pasquale Grasso Trio, mentre in piazza Matteotti, Sugarpie & the Candymen hanno dimostrato come, tra i grandi classici, anche Beatles e Rolling Stones possono diventare swing.