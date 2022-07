Umbria Jazz 2022, è il giorno di Jamie Cullum e Christone “Kingfish” Ingram

Al via la quarta giornata di Umbria Jazz 2022. Inizio affidato ai Funk Off con la street parade alle 11.30.Sarà replicata alle 18. Alle 12, alla sala Podiani della Gallerina nazionale dell'Umbria, Alessandro Lanzoni.Sugarpie & the Candymen alle 13 sono ai giardini Carducci e alle 19.30 al chiostro di San FIorenzo in via della VIola, mentre Accordi Disaccordi con Anaïs Drago si esibiscono alla Bottega del Vino.

Alle 15, ai Carducci, iniziano le esibizioni dei finalisti del Conad Jazz Contest, alle 15.30 Alice Ricciardi & Pietro Lussu si esibiscono alla Podiani. Alle 16.30, Jazz@Conservatorio al conservatorio Morlacchi, mentre alle 17, al teatro Morlacchi Christian McBride & Inside Straight con Steve Wilson, Warren Wolf, Peter Martin, Carl Alle. Alle 18.30, ai giardini Carducci, “Modalità Trio” con Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini.

Alle 19, in piazza IV Novembre si esibisce il University Of Wyoming Jazz Ensemble e alla Bottega del Vino, Lorenzo Hengeller, alle 20 ai giardini Carducci Shake ‘Em Up Jazz Band. All'Arena Santa Giuliana è la serata di Jamie Cullum e di Christone “Kingfish” Ingram.

Ai giardini Carducci, alle 21.30, Mathis Picard. Stessa ora, in piazza IV Novembre, Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi, mentre in piazza Matteotti tocca ai Sticky Bones.

Alle 23, in piazza Matteotti, Nico Gori Quartet, ai giardini Carducci Tuba Skinny. In piazza IV Novembre, alle 23.30 Huntertones. Si chiude in via della Viola con le jam session.