Umbria Jazz 2022, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola e poi Cimafunk: all'Arena si balla ancora

Riparte a ritmo di marching band la terza giornata di Umbria Jazz. Alle 11.30 il consueto appuntamento con la street parade, diretta e interpretara dai Funk Off, inconfondibili nelle loro magliette rosse. Alle 11.30 si entra alla Galleria nazionale dell'Umbria, per assistere alla sala Podiani, al concerto di TellKujira con Ambra Chiara Michelangeli, Francesco Diodati, Francesco Guerri, Stefano Calderano.

Alle 13, ai giardini Carducci, i Tuba Skinny, mentre alla Bottega del Vino, Accordi Disaccordi con Anaïs Drago. Alla Taverna, invece, le Shake ‘Em Up Jazz Band. Alle 14.30, ai giardini Carducci, “Modalità Trio” – Nico Gori, Massimo Moriconi, Ellade Bandini, mentre alle 15.30, alla Podiani, Franco D’Andrea.

Alle 17, al teatro Morlacchi, Dado Moroni con “Itamela!” insieme a leonora Strino, Yanara Reyes McDonald e Enzo Zirilli. Stesso oraio, ma ai Carducci, Samara Joy & Pasquale Grasso Trio. Alle 18, i FUnk Off replicano la street parade, mentre alle 18.30 ai giardini Carducci, il piano di Mathis Picard. Lorenzo Hengeller per cena alla Bottega del Vino, alle 19, e in piazza IV Novembre, University Of Wyoming Jazz Ensemble.

In piazza Matteotti, sullo swing stage alle 19.30 saliranno i Sugarpie & the Candymen, mentre le Shake ‘Em Up Jazz Band saranno al chiostro di via della Viola. Gli Sticjy Bones ai giardini Carducci sono previsti per le 20.

All'Arena Santa Giuliana Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola Duo in “Viento y tiempo”, a seguire Cimafunk. Si inizia alle 21.

Alle 21.30 ai giardini Carducci Tuba Skinny, in piazza IV Novembre Anthony Paule Soul Orchestra feat. Terrie Odabi, in piazza Matteotti Lorenzo Hengeller, in via della VIola Samara Joy & Pasquale Grasso Trio.

Alle 23, in piazza Matteotti, Sticky Bones, Sugarpie & the Candymen ai giardini Carducci, mentre alle 23.30 King Pleasure & The Biscuit Boys. Si chiude con la jam del chiostro di San Fiorenzo in via della Viola.