Umbria Jazz 2022, Joss Stone e la gioia sul palco. Buona la prima del festival

Il titolare di un locale la mette in lista della spesa: "L'ho fatta eh. Mi sono rifornito. Non come il 2019, ma certo dopo gli ultimi due anni... E oh, magari non bastasse. Adesso sto aperto tutti i giorni, mal che vada la rifaccio". Il presidente di Umbria Jazz la sintetizza in numeri: "Già 20mila biglietti venduti". Uno degli aspetti per cui guardare già con un sorriso a questa nuova edizione di Umbria Jazz. Nuova, ma vecchia, perché Uj torna al passato, a quel prima che sembra chissà quanto tempo. Due anni lunghi, difficili. Di sofferenza per chiunque. Per chi ha un bar come per chi organizza uno dei più importanti eventi jazz del panorama. Ma i due anni sono passati ed eccoli qua, il commerciante e l'organizzatore, di fronte ai dieci giorni più caldi di Perugia. Che si sono sufficientemente raffreddati, per quanto riguarda il clima, ma stanno già raggiungendo ottimi livelli di ebolizzione per quanto riguarda la musica e quell'atmosfera che è tipica di questo periodo.

Si parte senza strafare, ma comunque con dei buoni assi nella manica. Sotto il sole dei giardini Carducci, il pianista Mathis Picard, un po' francesce uno po' del Madagascar, newyorkese d'adozione, raccoglie applausi, sorrisi e condivisioni social. E non solo per i dread raccolti in un fazzoletto piratesco. Si era esibito l'altro giorno all'Università per stranieri sotto l'occhio vigile di Carlo Pagnotta e aveva impressionato positivamente, l'impatto con il pubblico a un orario non semplice è convincente. Ci sarà modo di sentirlo ancora. Al chiostro di San Fiorenzo, in via della Viola, sotto al grande albero si esibisce la Shake ‘Em Up Jazz Band, di base a New Orleans, in pieno dixies l'atmosfera che queste sei artiste sanno creare, richiamando, spiega chi se ne intende, gli anni ruggenti del jazz. Niente pianoforte né batteria, chitarra, tromba, trombone, clarinetto, contrabbasso e washboard a dettare il ritmo. Si balla.

In piazza IV Novembre, il concerto del pomeriggio è affidato alla Brigham Young University’s Jazz Legacy Band, big band olandese che prosegue la tradizione di Uj di dare spazio anche alle istituzioni scolastiche di vario livello. Direbbe il presidente Laurenzi: "I jazzisti li prendiamo da bambini e li portiamo fino all'età adulta"- Una ulteriore conferma.

All'Arena Santa Giuliana, l'anno scorso, avevano chiuso loro. Sul palco piuttosto che in strada. I Funkoff sono di casa, il lato colorato e ballerino di Umbria Jazz degli ultimi anni. Presenza fissa, immancabile.

Questa volta, invece, di chiuderlo, il cartellone lo hanno aperto. Con loro il chitarrista Mark Lettieri che è anche il chitarrista degli Snarky Puppy, altra conoscenza di Uj, ma ha anche una solida carriera solista. Funk e blues per un'ora bella tirata. Così tirata che a Dario Cecchini si rompe il sax. Cercava un saldatore perché lo riparasse. Domattina ci si penserà.

Joss Stone ha richiamato tra il pubblico una nutrita schiera di connazionali che attendono trepidanti. Non sono i soli. Perché di fan non inglesi come la cantante, ce ne sono tanti. Lei entra in arancione e, sopresa, un bel pancione. Sorride, ringrazia e canta. Canta. Canta i suoi successi e i brani del nuovo disco, Never Forget My Love. Il risultato è di grande livello, grande voce e un'esibizione che scorre via piacevole.

Il primo asso Umbria Jazz lo ha calato. L'edizione 2022 è partita, a guardare, sembra bene. Come al solito, al di là dei nomi, che non sempre sono quelli che rimbalzano ogni momento nelle orecchie dell'ascoltatore medio, le scelte di questa prima giornata danno ragione agli organizzatori. Ed è solo l'inizio.

Nota a margine: nel pomeriggio "traffico" bloccato dentro la Rocca Paolina. C'era Steve McCurry che fotografava.