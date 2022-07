Umbria Jazz 2022, il gran finale inizia con il botto: Herbie Hancock è da leggenda

Umbria Jazz scala ancora una marcia e si prepara al gran finale con un pezzo da novanta. Un signore che di anni nei ha 81 e che ha segnato sei decadi di musica. Jazz ovviamente, ma la sua influenza e il suo spessore, lo riconoscono i critici, travalica i generi. All’Area Santa Giuliana è stata la volta di Herbie Hancock che torna a Perugia dopo il duetto di pianoforti con Chick Corea, riconquista quello stesso palco accompagnato da una superband: Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (Justin Tyson (batteria). Pubblico delle grandi occasioni per un grande evento, in un festival che continua a convincere. Con i big ovviamente, di livello assoluto, quelli che per semplicità possiamo etichettare come mostri sacri – Hancock e Bridgewater, Gilberto Gil ovviamente, Marisa Monte – come con artisti più pop, da Joss Stone e Jamie Cullum. Con interessanti conferme come Cimafunk, il nuovo della musica cubana che ha incontrato sul palco, dove già era stato, i miti di Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola. E poi il nuovo che avanza, acido, analogicamente elettronico, rumoroso dei The Comet is Coming, una delle performance più apprezzate.

Insomma, il mix scelto da Umbria Jazz sempre aver colpito i cuori di appassionati e non, con il teatro Morlacchi che sa soddisfare anche il pubblico più purista, con i palchi, tre quest’anno oltre al chiostro di San Fiorenzo in via della Viola, che restituiscono all’evento la sua natura di evento pubblico. Dopo due anni di passione a causa del covid, Uj è tornata nella sua forma più smagliante. E il pubblico, turista e perugino, sembra apprezzarlo.